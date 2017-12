Silberproduktion Perus weiter rückläufig

Das Ministerium für Minen und Energie veröffentlichte kürzlich die Produktionszahlen der peruanischen Bergbaubranche für Oktober 2017. Den Angaben zufolge belief sich die Goldproduktion des Landes im zehnten Monat auf 13.275 kg und erhöhte sich damit um 4,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Beim Silberausstoß wurde dagegen erneut ein Rückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr gemeldet. Nachdem in Peru im Oktober 2016 noch 378,4 t Silber gefördert wurden, sank die Menge in diesem Jahr auf 347,9 t und verringerte sich damit um 8,1%.Insgesamt wurde in den Goldminen des Landes in den zehn Monaten von Januar bis Oktober 2017 125.343 kg Gold gewonnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 1,5%. Die Silberproduktion sank in diesem Zeitraum verglichen mit 2016 um 1,8% auf 3.593 t.Ein Anstieg des Minenausstoßes wurde in den ersten zehn Monaten dieses Jahres bei Kupfer (+3,1%), Zink (+10,8%), Eisen (+10,5%) und Molybdän (+8,0%) verzeichnet. Rückläufig war dagegen die Produktion von Blei (-3,5%) und Zinn (-2,8%).© Redaktion GoldSeiten.de