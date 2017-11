Gold: Ein Bitcoin ist siebenmal teurer - Dazu Aktien auf Rekordniveau - was ist Gold da noch? Kursziele?

Steigende Aktien, steigende Zinsen in den USA und eine staunenmachende Bitcoin-Rallye: was ist Gold da noch? Zumal wenn die Alternativen weiter anziehen, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank?Michael Blumenroth von der Deutschen Bank stand der Bitcoin-Rallye im Gespräch mit Antje Erhard skeptsich gegenüber. Dennoch - Gold sei weniger gefragt angesichts steigender Aktienkurse und steigender Zinsen in den USA. Und so wachse das aktuelle Kursziel seines Hauses für Gold nicht in den Himmel. Gold derzeit dennoch handeln? Einen beachtenswerten Rat hat der Devisenexperte trotzdem ...Zum DAF-Video: Videobeitrag ansehen © DAF Deutsches Anleger Fernsehen AG