Maple Gold Mines Ltd.: Explorations-Update vor der Winterbohrkampagne

- Potenzielle Streichlänge der mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden Goldvererzung wurde von 7km auf 10km ausgedehnt.- Abgrenzung eines signifikanten 6km x 1km umfassenden NE Syenit-ExplorationszielsMontreal, 29. November 2017 - Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: MGM; OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) gibt ein Update der laufenden Explorationsarbeiten auf dem 370km2 umfassenden Goldprojekt Douay in Quebec, Kanada. Maple Golds Projekt Douay beherbergt eine geschätzte geschlussfolgerte Mineralressource von 2,8 Mio. Unzen Gold bei einem Gehalt von 1,05 g/t unter Verwendung eines Cut-Off-Gehalts von 0,5 g/t (Micon 2017)1. Der Großteil dieser Goldressourcen befindet sich in einem Goldsystem, das mit einem Syenit in Zusammenhang steht. Dieses System bildet einen Teil eines ca. 7km langen Trends vererzter Zonen, der im Zentralteil des sich über eine Streichlänge von 55km erstreckenden Projekts liegt. Das Projekt liegt entlang der produktiven Deformationszone Casa Berardi. Dieser Vererzungstyp, der mit Intrusionen in Zusammenhang steht, kommt ebenfalls in mehreren vor Kurzem in der Region Abitibi entdeckten und/oder entwickelten Lagerstätten vor einschließlich Malartic, Young-Davidson und Windfall.Das Explorationsteam des Unternehmens glaubt, dass ein ausgezeichnetes Potenzial besteht, neue Entdeckungen in den relativ gering erkundeten Teilen des Projekts zu machen und ein ebenso vielversprechendes Potenzial zur Erweiterung der bestehenden Zonen innerhalb des bekannten Ressourcenbereichs besteht. Das Team hat ausgewählte Bohrkerne mit einer Gesamtlänge von über 5.000m neu protokolliert und eine vorläufige Interpretation der geochemischen XRF-Daten aus >46.000 Bohrkernproben durchgeführt, was zu signifikanten Durchbrüchen führte:- Es wurde erkannt, dass die syenitischen Intrusionsgesteine, die innerhalb des aktuellen ca. 7km langen Ressourcengebiets vorkommen, sich in Sytreichrichtung über weitere 3km erstrecken.- Abgrenzung eines äußerst vorrangigen 6km x 1km großen Explorationsziels (NE Syenit-Ziel), das in der Vergangenheit durch Kernbohrungen so gut wie nicht überprüft wurde.Neue geochemische Daten aus >46.000 Bohrkernproben deuten an, dass sich die syenitischen Intrusionsgesteine, das Hauptwirtsgestein der mit einer Intrusion in Zusammenhang stehenden vererzung auf Douay, weit über die bisher interpretierten Grenzen dieses Gesteinstyp erstrecken. Das Gebiet mit den günstigen syenitischen Gesteinen erstreckt sich jetzt laut Interpretation über eine Länge von beinahe 10km.Dieses erweiterte Zielgebiet fällt mit der Verteilung der Bohrkernproben mit über 1 g/t Au sowie mit einem charakteristischen magnetischen Muster zusammen, das durch die Intrusion eines weitgehend nicht magnetischen Syenits in Basalt und zum Teil durch die Alteration der mafischen Minerale dieses Basalts in eine Biotit-Magnetit-Paragenese entstand. Die Sulfidierung dieser sekundären mafischen Minerale wird als ein wichtiger Mechanismus für die Abscheidung von Gold betrachtet. Die Ansatzstellen für die Step-Out- und Infill-Bohrungen zum Test dieses erweiterten Zieles werden innerhalb des nächsten Monats fertiggestellt.Innerhalb des Ressourcengebiets Douay gruppieren sich die Bohrabschnitte mit signifikanten Gehalten und Mächtigkeit der Goldvererzung zu fünf eindeutigen Unterbereichen (siehe Abbildung 1). Diese Cluster (Gruppierungen) sind im Fokus der Neuprotokollierung und werden die Ziele für die Step-Out-Bohrungen im Jahr 2018 bilden.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41620/28112017_DE_Maple Gold Provides Exploration Update - Defines Expands Targets.001.pngAbbildung 1: Gebiet der Ressource Douay auf erster Basiskarte der vertikalen derivativen magnetischen Suszeptibilität, die eine Gruppierung von Bohrungen mit hoher Goldakkumulation (Gehalt x Mächtigkeit im Bohrloch) hervorhebt.Die Bewertung der geophysikalischen Daten und der Bohrdsaten hat ein beinahe ungeprüftes 6km x 1km großes Zielgebiet (NE Syenit-Ziel) abgegrenzt, das für eine mit dem Syenit in Zusammenhang stehende Vererzung aussichtsreich ist. Das Ziel liegt ungefähr 2,6km nordöstlich der Porphyry Zone (Porphyrzone) (siehe Abbildung 1) und wird definiert durch ein ähnliches gekoppeltes hohes/tiefes magnetisches Signal, durch acht RC-Bohrungen im Grundgebirge, die Syenit oder felsische Intrusivgesteine durchteuften sowie durch eine einzelne historische Kernbohrung, die ca. 150m Syenit und geschieferten mafischen Tuff durchteufte. Maple Gold plant, mindestens 11 Kernbohrungen in das vielversprechende NE Syenit-Ziel im Laufe des ersten Quartals 2018 niederzubringen (siehe Abbildung 2 für geplante Bohransatzpunkte im Gebiet des NE Syenit-Ziels).Maple Golds President und CEO, Matthew Hornor, sagte: Unser Explorationsteam macht beeindruckende Fortschritte und generiert aufregende Bohrziele, die das Potenzial besitzen, Unzen hinzuzufügen und das Explorationspotenzial zu realisieren, das in Douay steckt. Zusätzlich zu dem Bohrprogramm in diesem Winter werden wir weiterhin eine signifikante Anzahl neuer Bohrziele für nachfolgende Kampagnen generieren. Es gibt keinen Mangel an hochwertigen Zielen über die Streichlänge von 55km entlang der Casa Berardi Fault Zone (Verwerfungszone) und bei einer bestehenden Ressource, die in Streich- und Fallrichtung offen ist.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41620/28112017_DE_Maple Gold Provides Exploration Update - Defines Expands Targets.002.pngAbbildung 2: historische und geplante Bohransatzpunkte innerhalb des 6km x 1km großen NE Syenit-Ziels.Die selektive Neuprotokollierung von über 5.000m an Bohrkernproben aus ausgewählten Bohrabschnitten wurde bis dato abgeschlossen. Folgend die wichtigsten Beobachtungen und Ergebnisse:- Es gibt mindestens vier gefügemäßige Syenitarten, die von einem feinkörnigen aplitisch bis grobkörnig porphyritisch reichen. Die Bestimmung des Zusammenhangs dieser verschiedenen Syenite mit der Goldvererzung wird die Zielgenerierung unterstützen und steht im Fokus der laufenden Studien.- Obwohl es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Pyritvererzung mit dem Goldgehalt gibt, so gibt es mindestens drei Pyrit-Generationen, wobei nicht alle mit dem Gold in Zusammenhang zu stehen scheinen. Detailliertere analytische und petrografische Arbeiten sind geplant, um das Verhalten des Goldes innerhalb der Pyrit-Generationen zu verstehen.- Die Deformation und die Goldvererzung liegen oft an den rändern der Syenitkörper, wo große Scherzonen/Verwerfungen die tektonischen Kontakte zu den vulkanischen und sedimentären Nebengesteinen definieren. Brekzienzonen, stellenweise in Zusammenhang mit einer Verkieselung, erstrecken sich bis zu dutzende Meter von jeder Seite der Scherzonen/Verwerfungen ins Nebengestein. Die Abgrenzung und Korrelation dieser Zonen mit hoher struktureller Permeabilität wird laut Erwartungen das Anvisieren höhergradiger Goldvererzungen verbessern.Die Aufträge für die 25.000 bis 30.000 Bohrmeter umfassenden Bohrungen, die im Rahmen des geplanten Winterbohrprogramms niedergebracht werden, wurden ausgeschrieben. Der Beginn der Bohrungen wird Mitte Januar erwartet. Ungefähr 50 Prozent des Programms werden mögliche neue Entdeckungsziele überprüfen einschließlich Kernbohrungen auf dem NE Syenit-Ziel sowie RC-Bohrungen ins Grundgebirge auf zusätzlichen Greenfield-Zielen. Der zweite Fokus des Programms umfasst Step-Out- und Infill-Bohrungen auf der bestehenden Ressource einschließlich des erweiterten Gebiets, das jetzt nach jüngster Erkenntnis günstige Syenit-Wirtsgesteine beherbergt. Das Unternehmen wird einen detaillierten Bohrplan mit Karten der Bohrstellen und spezifischen Zielsetzungen für verschieden Zielgebiete in den kommenden Wochen bekannt geben.Das Unternehmen hat eine Fernerkundung zur spektralen Charakterisierung der Geologie und Zieluntersuchung in Auftrag gegeben. Man erwartet, dass dies die Bewertung der Gebiete westlich der abgegrenzten Mineralressource unterstützen wird, wo das Vorkommen von Aufschlüssen bekannt ist. Laut Planung werden die Feldarbeiten im Sommer eine Geländekartierung und geochemische Probennahme in den fernerkundeten Zielgebieten, eine Aktualisierung der geologischen Modelle und der Blockmodelle, den Abschluss des liegenschaftsweiten Erstellungsberichts, der im Jahr 2017 begonnen wurde und die Abgrenzung neuer liegenschaftsweiter Bohrziele für nachfolgende Kampagnen einschließen.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressmitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold geprüft und zusammengestellt. Herr Speidel ist gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects eine qualifizierte Person. Herr Speidel hat die Daten hinsichtlich der Explorationsinformation in dieser Pressemitteilung bestätigt aufgrund seiner direkten Beteiligung an den Arbeiten.Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte darstellen, ergaben keine wirtschaftliche Machbarkeit. Die Schätzung von Mineralressourcen könnte auch von anderen relevanten Faktoren erheblich beeinträchtigt werden. Die Mineralressourcenschätzung wurde ohne Bezugnahme auf Oberflächenrechte oder das Vorkommen einer überlagernden öffentlichen Infrastruktur erstellt. Es wurden bislang keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um diese geschlussfolgerten Ressourcen als angezeigte oder erkundete Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Hochstufung in eine angezeigte oder erkundete Mineralressourcenkategorie führen werden.Maple Gold ist ein gut finanziertes Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 370 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi, die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Vererzung ist in mehreren Richtungen nach wie vor offen. Im Umkreis von 150 km gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere große aktive Bergwerke. Maple Gold hat für die Wintersaison 2018 eine signifikante Bohrkampagne geplant, um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neu entdeckte Ziele innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens zu überprüfen, die sich über eine Streichlänge von 55 km entlang der Deformationszone Casa Berardi ersteckt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com.FÜR Maple Gold Mines Ltd. Matthew HornorB. 