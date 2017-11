BMI Research: Steigende Goldproduktion bis 2026 und höhere Preise

Das Wirtschaftsforschungsinstitut BMI Research sagt für kommenden Jahre ein stetiges Wachstum der globalen Goldproduktion vorher. Dies geht aus einem heute auf Mining.com veröffentlichen Artikel hervor.Nach Angaben der Analysten wird die weltweit geförderte Goldmenge von 104 Mio. Unzen im Jahr 2018 auf 125 Mio. Unzen im Jahr 2016 steigen, was einem durchschnittlichen jährlichen Plus von 2,3% entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt der vorhergegangen acht Jahre, der bei 3,1% lag, stellt das jedoch eine leichte Verlangsamung des Wachstums dar.Als Gründe für den Anstieg der Minenproduktion nennt BMI höhere Goldpreise und vielversprechende Projekte in Schlüsselländern. Der Goldpreis wird nach Einschätzung des Instituts im nächsten Jahr bei durchschnittlich 1.300 $ liegen.Insbesondere chinesische Unternehmen werden dem Bericht zufolge weiterhin verstärkt in ausländische Goldminen investieren, da die Nachfrage nach dem Edelmetall in China deutlich schneller wächst als die inländische Produktion. Diese werde in den kommenden Jahren bei rund 16,5 Mio. Unzen stagnieren.Großes Potential sehen die Analysten im australischen Goldbergbau. Hier werde sich der Goldausstoß um 3,1% im Jahr erhöhen und von 10,5 Mio. Unzen auf 13,2 Mio. Unzen im Jahr 2026 steigen. Eine Zunahme der Produktion prognostiziert das Forschungsinstitut auch für Russland und die USA.© Redaktion GoldSeiten.de