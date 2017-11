Noram Ventures und Alba Minerals beantragen Erweiterung der Bohrgenehmigung für Clayton Valley

- Abgeleitete Mineralressourcen von etwa 17 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von rund 1.060 ppm Li, was 96.476 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent entsprichtVancouver, 30. November 2017 - Noram Ventures Inc. (TSX-Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCBB: NRVTF (Noram oder das Unternehmen) und Alba Minerals Ltd. (Alba) (TSX-V: AA.V: AXVEF:US Frankfurt: A117RU) freuen sich, bekannt zu geben, dass die gemeinsame Tochtergesellschaft Green Energy Resources (Green Energy) beim Bureau of Land Management (BLM) eine Erweiterung der anfänglichen Schürfgenehmigung beantragt hat, um im Lithiumprojekt Clayton Valley zusätzliche Explorations- und Ressourcenabgrenzungsbohrungen durchführen zu können (siehe Lageplan: http://www.noramventures.com/Maps/CV-Claim-Map_110617.jpg).In drei Gebieten sind insgesamt 20 Bohrlöcher als Erweiterung des 46 Löcher umfassenden Phase-I-Bohrprogramms, das in diesem Jahr durchgeführt wurde, geplant: vier Erkundungsbohrlöcher in Gebiet 1 neben dem Bohrloch (siehe Foto 1: http://www.noramventures.com/Clayton-Valley/Hades-shaft.jpg) im Schürfgebiet Hades und vier Erkundungsbohrlöcher in Gebiet 2 in den Schürfgebieten Zeus Extension. In den Gebieten 1 und 2 wurde im Zuge der ersten Bohrkampagne jeweils ein Bohrloch mit vielversprechenden Analyseergebnissen von bis zu 1.290 ppm Lithium absolviert. Die verbleibenden 12 Bohrlöcher sollen im Gebiet 3 niedergebracht werden, um jene eng beeinanderliegenden Bohrungen zu ergänzen und zu erweitern, die die Grundlage der ersten zuvor gemeldeten abgeleiteten Ressourcenschätzung für die Schürfrechte Zeus bildeten.Es wird nicht erwartet, dass bei den Standorten dieser zusätzlichen Bohrlöcher für die Errichtung von Bohrplattformen oder Zugangswegen Bodenstörungen auf mehr als 5 Acres - der Obergrenze für Bodenstörung gemäß einer Notice of Intent-Genehmigung des BLM - erforderlich sind. Green Energy hat den Plan of Operations für das Explorationsvorhaben in Einklang mit den geltenden Richtlinien des BLM und der Nevada Division of Minerals als Ergänzung der Notice of Intent eingereicht, um Erkundungs-Kernbohrungen durchzuführen, die bei Umsetzung dem Nachweis eines Vorkommens weiterer wertvoller Lithiumressourcen innerhalb des Zielgebiets dienen sollen. Die Arbeiten sollten nach Erhalt der Genehmigung und der Rücklage der Sanierungsgarantie innerhalb eines Monats abgeschlossen sein. Die Arbeiten werden Bohrungen, Kernprotokollierungen, Zerteilungen, Fotografien, Analysen und den Verschluss der Bohrlöcher beinhalten. Im Anschluss an den Verschluss der Kernlöcher werden die Oberflächensanierungsarbeiten beginnen, sobald es die Witterungsbedingungen zulassen.Wir freuen uns darauf, unser Bohrprogramm nach den vielversprechenden Ergebnissen aus unserem vor Kurzem veröffentlichten Bericht gemäß 43-101 zu erweitern, sagte CEO und President Mark Ireton. Wir machen gute Fortschritte und sind mit den Ergebnissen insbesondere zufrieden, da bislang nur ein kleiner Bereich von 5 Acres unseres gesamten Grundbesitzes von 12.920 Acres erkundet wurden. Das erweiterte Erkundungs-Kernbohrprogramm wird im ersten Quartal 2018 eingeleitet werden, sobald wir vom BLM die Genehmigungen erhalten.Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem Certified Professional Geologist, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständige gemäß NI 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Noram geprüft und genehmigt. Noram Ventures Inc. (TSX-Venture: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, durch die Erschließung von Lithium- und Grafitlagerstätten ein Protagonist der Ökoenergie-Revolution und ein kostengünstiger Lieferant der boomenden Lithiumbatterie-Branche zu werden. Das geschäftliche Hauptaugenmerk des Unternehmens ist seit seiner Gründung auf die Exploration von Mineralprojekten gerichtet, einschließlich der Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada), der Mineralschürfrechte Arizaro East im östlichen Bereich des Salar de Arizaro im Nordwesten von Argentinien und des Grafitkonzessionsgebiets Jumbo im Südosten von British Columbia. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Unternehmen aufzubauen, das sich vorrangig mit Lithium-Grafit-Industriemineralen beschäftigt, um Lithium und Grafit zu produzieren und auf den Märkten in Europa, Nordamerika und Asien zu verkaufen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com. Alba Minerals Ltd. ist ein in Vancouver ansässiges Junior-Ressourcenunternehmen mit Projekten in Nord- und Südamerika, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung unserer Lithiumkonzessionen legt. Die Lithiumprojekte befinden sich im Clayton Valley, Nevada, wo Alba eine Beteiligung von 25 % an dem Projekt erworben hat. Das zweite Lithiumprojekt Quiron II besteht aus einem aussichtsreichen Explorationsgebiet von 2.421 Hektar im Pocitos Salar, Provinz Salta, Argentinien. Das Projekt liegt ungefähr 12 km nordöstlich des Projekts von Liberty One Lithium Corp. und 19 km vom Projekt von Pure Energy Minerals Ltd. entfernt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.albamineralsltd.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:gez. Mark Ireton, President & DirectorTel: (604) 761-9994Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die unterschiedliche Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich zukünftiger Ereignisse in sich bergen. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen basieren, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Folgende sind wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die explizit oder implizit in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: die Ungewissheit der zukünftigen Profitabilität sowie die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit in dieser Meldung ausdrücklich qualifiziert. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen und Meinungen des Managements ändern sollten.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!