Capital Economics gibt bearishe Goldpreisprognose für 2018

Einem kürzlich auf kitco.com veröffentlichten Artikel zufolge sieht das Wirtschaftsforschungsinstitut Capital Economics deutliches Abwärtspotential für den Goldpreis im kommenden Jahr. Bis zum vierten Quartal 2018 wird der Kurs nach Einschätzung der Analysten auf rund 1.200 $ je Unze fallen.Einen negativen Einfluss hätten demnach insbesondere eine aggressivere Zinspolitik der US-Notenbank Fed und eine Steuerreform in den Vereinigten Staaten. "Es wird immer wahrscheinlicher, dass der US-Kongress Anfang nächsten Jahres ein Steuergesetz verabschiedet", schreibt Capital Economics in einem aktuellen Bericht. "Das sollte das Wirtschaftswachstum und die Inflation 2018 ankurbeln und die Fed dadurch zwingen, die Zinsen stärker zu erhöhen als die Märkte das aktuell erwarten." Der Dollarkurs werde davon wahrscheinlich profitieren, was ebenfalls als bearish für Gold zu werten ist.Unterstützung könne der Goldpreis im nächsten Jahr aber von der geopolitischen Lage erhalten. Aufgrund der erhöhten Risiken werde die Nachfrage nach dem gelben Metall als Safe-Haven-Asset weiterhin stark sein - allerdings nicht stark genug, um einen Preisrückgang zu verhindern.Für 2019 sagt Capital Economics jedoch eine deutliche Verbesserung der Situation am Goldmarkt vorher und prognostiziert einen Anstieg der Preise auf 1.280 $ im ersten Halbjahr.© Redaktion GoldSeiten.de