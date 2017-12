American Gold Eagle: Münzverkäufe im November rückläufig

Die aktuellen Verkaufszahlen der amerikanischen Prägestätte zeigen, dass die Nachfrage nach der Anlagemünze American Gold Eagle im November gesunken ist. Im Oktober hatte die U.S. Mint noch 45.000 Münzen bzw. 15.500 Unzen verkauft. Im November beliefen sich die Verkäufe dagegen nur auf 23.500 Münzen bzw. 12.000 Unzen.Die Prägeanstalt konnte eigenen Angaben zufolge im vergangenen Monat 9.500 Gold-Eagle-Münzen zu 1 Unze, 2.000 Münzen zu 1/2 Unze, 2.000 Münzen zu 1/4 Unze und 10.000 Münzen zu 1/10 Unze absetzen.Im Vergleich zum November 2016 war der Rückgang der Verkaufszahlen besonders augenfällig. Damals hatte die U.S. Mint 259.000 Stück bzw. 147.500 Unzen der weltweit beliebten Goldmünzen verkauft.Von Januar bis November wurden in diesem Jahr insgesamt 654.000 Gold-Eagle-Münzen mit einem Gesamtgewicht von 259.500 Unzen verkauft.Im Gesamtjahr 2016 hatte die U.S. Mint 1.968.500 Stück bzw. 985.000 Unzen abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de