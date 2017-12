China: Der größte Goldmarkt der Welt im Wandel

Den jüngsten Statistiken des World Gold Council zufolge ist China derzeit das Land mit der höchsten Goldnachfrage weltweit - und der Bedarf steigt weiter. Im dritten Quartal dieses Jahres kauften chinesische Anleger und Institutionen beispielsweise 64,3 Tonnen Gold in Form von Münzen und Barren und damit 57% mehr als im Vorjahr. Auch die Nachfrage nach Goldaccessoires hat sich den Angaben nach um 13% erhöht.Am chinesischen Goldmarkt vollzieht sich momentan jedoch ein tiefgreifender Wandel, über den ChinaDaily.com heute berichtete. Insbesondere die Vorlieben der Millennials und die zunehmende Verbreitung des Onlinehandels führen demnach dazu, dass die Verkäufer ihre Strategien grundlegend ändern müssen."Jüngere Konsumenten bevorzugen in stärkerem Maße modische Goldprodukte mit einem Feingehalt von 18 Karat", erklärt Wang Lixin, der geschäftsführende Direktor des WGC in China. Im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration würden die Millennials größeren Wert auf individuelles Design legen und weniger Interesse an reinem Gold mit 24 Karat zeigen.Ein weiterer zukunftsweisender Trend sei das dramatische Wachstum des Onlinesektors. "Einige führende Marken berichten vom Anstieg ihrer Online-Umsätze auf das Fünf- bis Zehnfache im Vergleich zum vergangenen Jahr", so Wang. Seinen Angaben nach werden derzeit rund 10% des Goldhandels online abgewickelt, aber die Branche verzeichnet ein rasantes Wachstum.Wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sich die chinesischen Goldhändler rasch an die veränderten Nachfragestrukturen anpassen. Zahlreiche Juweliere hätten bereits computergestützte Fertigungsmaschinen in ihren Herstellungsprozess integriert, die eine persönliche Gestaltung von 18- und 24-karätigem Goldschmuck ermöglichen. Auch die Weiterentwicklung von Online-Verkaufsstrategien sei entscheidend, um die jüngeren Konsumenten zu erreichen.Alles in allem scheint jedoch kein Zweifel daran zu bestehen, dass der chinesische Goldhandel trotz der Veränderungen auch in Zukunft weiter boomen wird. Nach Angaben des WGC hat die Nachfrage nach dem gelben Metall zuletzt wieder deutlich zugenommen und so wird sich an der zentralen Rolle Chinas am physischen Goldmarkt wohl auch in den kommenden Jahren nichts ändern.© Redaktion GoldSeiten.de