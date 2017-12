CPM Group: Silber wird richtig durchstarten

Im zweiten Teil seines Interviews mit kitco.com spricht Jeff Christian, der geschäftsführende Direktor des auf Rohstoffe spezialisierten Marktforschungsunternehmens CPM Group, über seine Prognosen in Hinblick auf die künftige Entwicklung des Silbermarktes.Christian zufolge hat die CMP Group ihre langfristige Silberpreisprognose gegenüber dem Vorjahr um ganze 10 $ je Unze angehoben. 2016 hatte das Forschungsinstitut demnach noch einen Anstieg des Silberkurses auf 28 $ bis 2021-2023 vorhergesagt. Aktuell gehen die Analysten jedoch davon aus, dass sich der Preis des weißen Metalls bis 2023 auf 38 $ erhöhen wird.Grund für die bullischere Prognose sei zum einen eine gewisse Verknappung des Angebots im Verhältnis zur Nachfrage und zum anderen die Neukalibrierung des verwendeten Modells. "Es ist sehr schwer, die starken Kursschwankungen am Silbermarkt in einem Modell darzustellen", erklärt Christan. "Aber wenn wir die reale Volatilität der Silberpreise berücksichtigen, ist es recht wahrscheinlich, dass wir 2023 einen Durchschnittspreis von 38 $ erleben werden."In Bezug auf das Angebot am Silbermarkt sagt der Experte, dass seit 2006 ein Überschuss bestand. Analysten, die von einem Defizit sprechen, lägen schlichtweg falsch. "Wenn man seine Rohstoffmarktanalysen ordentlich macht und die Investmentnachfrage außen vorlässt, passt die Preisentwicklung auch zur Angebot-Nachfrage-Situation", so Christian. "Deswegen haben wir auch eine so hohe Erfolgsquote bei unseren Preisprognosen für die Edelmetalle."© Redaktion GoldSeiten.de