An der absoluten Grenze

Der von der Chinesischen Regierung angekündigte Crack-Down gegen zu viel Leverage in Schattenbanken wirkte in der ersten Wochenhälfte deutlich, alle Cryptos waren tiefrot und je "geldiger" ein Metall, umso schlimmer erging es ihm.US-Jobless Claims, US-Personal Spending kamen entsprechend den Erwartungen herein, US-Personal Income übertraf leicht die Erwartungen.Das Wachstum des US-BIP wurde von 3% auf 3,3% nach oben korrigiert.Nordkorea testete erneut eine Rakete mit Reicheite bis Washington, was die Märkte allerdings mit Ausnahme eines kraftlosen Goldspikes, welcher nirgendwohin führte, nicht zur Kenntnis nahmen, ob zu Unrecht bleibt offen.Die langfristige Aufwärtstrendlinie im EUR-Gold ist um Millimeter nicht eindeutig gebrochen: Der XAU EUR ist zwar im Bid ein klein Wenig drunteraber der Bid-Schlußkurs im XAU USD von 1279,387divergiert deutlich vom Schlußkurs des meistgehandelten Globex Futures bei 1283,50sodaß im Chart (den es nicht gibt), nämlich CME-GC zu EUR die Aufwärtstrendlinie noch intakt ist, um Haaresbreite.Silber teste die Nerven seiner Halter bis zu einem noch schärferem Extrem, nämlich schon wieder die 16,26 im XAG USD und im CME-SI ebenso.Die Art des Tests lässt eine kleine Hoffnung, wenn man eine bestimmte, moderne Form der klassischen Charttechnik anwandte.Das Kursverhältnis der Edelmetalle zueinander erreichte ein Scherenextremmit Palladium in sehr guter Verfassungund Silber am kleinen Abgrund