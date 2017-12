Castle Silver Resources Inc. entdeckt in unterirdischer Massenprobe 3,1% Kobalt

Probe NrProbenartCo Ag Au Ni

.



% ppm g/t %

CSR UG Massenpro3,124 21,0 0,11 0,128

T be

2



CSR UG Massenpro1,036 12,7 0,04 0,117

T be

3



CSR 17 Mischprob2,323 68,7 0,24 0,355

10 e

1. Dezember 2017 - Castle Silver Resources Inc. (TSX.V: CSR, OTC: TAKRF, FRANKFURT: 4T9B) (das Unternehmen oder CSR) freut sich, bekannt zu geben, dass die laufenden unterirdischen Probenahmen in zusätzlichen Gebieten auf der ersten Ebene der Mine Castle unweit von Gowganda, Ontario eine hochgradige Kobaltmineralisierung enthielten.- 3,1 % Kobalt in Probe CSR-UG-T-2 (kleine Massenprobe)- 1,04 % Kobalt in Probe CSR-UG-T-3 (kleine Massenprobe)- 2,3 % Kobalt in Probe CSR-17-10 (Mischprobe aus den beiden kleinen Massenproben)Es wurden weitere Proben zur Analyse eingereicht.Eine XRF-Analyse zeigte vor Kurzem die Gebiete mit Potenzial für Kobaltmineralisierung in den umfassenden Abbaustätten auf der ersten Ebene bei Castle auf. Die aktuellen Probenahmen sind darauf ausgelegt, ein besseres Verständnis der Intensität und Verteilung der Gehalte zu erlangen, um die vorrangigen Ziele für unterirdische Bohrungen festzulegen.Frank Basa, President und CEO von CSR, sagte dazu: Die Kobaltgehalte, auf die wir unter Tage gestoßen sind, sind überaus vielversprechend und stützen unsere ursprüngliche These, dass die früheren Betreiber bei Castle aufgrund ihres konsequenten Fokus auf den Abbau der hochgradigen Silbermineralisierung beachtliche Mineralisierung zurückgelassen haben.Die Kobaltpreise befinden sich auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren und dank des Zugangs von CSR zu den weitläufigen unterirdischen Abbaustätten in der Mine Castle ist das Unternehmen in einer einzigartigen Position in der Kobaltregion im Norden Ontarios, sagte Basa abschließend.Zur Entnahme der Massenproben wurde das Abraumgesteins vom Boden der Strecke entfernt und Erzgangmaterial aus 2 Abschnitten von jeweils 10 Metern ausgemeißelt, wobei jeweils ein Eimer mit 5 Gallonen Fassvermögen mit rund 20 Kilogramm Material gefüllt wurde. Eine einzelne Mischprobe wurde durch die zufällige Entnahme von jeweils etwa 2 Kilogramm aus den Massenproben gewonnen. Die Proben wurden per Lastwagen zu Swastika Laboratories, einem akkreditierten Labor, in Swastika (Ontario) transportiert, wo sie mittels eines Königswasseraufschlusses und abschließenden Atomabsorptionsverfahrens analysiert wurden. Der Rest des Materials wird an SGS Laboratories in Lakefield (Ontario) übergeben, wo es dem Re-2OX-Verfahren zur Herstellung von Proben für die Bewertung durch Abnehmer in der asiatischen Batteriebranche unterzogen wird.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO von Castle, Mitglied der Professional Engineers Ontario und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, erstellt.Die Silbermine Castle, die Mine Beaver und die Mine Violet sind drei der am weitesten erschlossenen Konzessionen im Cobalt Camp. Obwohl die Minen eine Gesamtfläche von nur 2.400 Hektar umfassen, sind sie Quellen von hochgradigem Kobalt, die sich rasch soweit erschließen lassen, dass ein Abbau möglich wird. Das Unternehmen verwendet außerdem das Re-2OX-Verfahren, das im Hinblick auf die Abscheidung verschiedener Metalle, aus denen sich die Mineralisierung des Erzgangsystems im Cobalt Camp zusammensetzt, im Pilotversuch getestet wurde. Das Unternehmen reiste nach Japan und China, um sich mit Käufern von Salzen auf Kobaltbasis zu treffen. Diese Salze finden im Lithiumbatteriemarkt Anwendung. Derzeit laufen Studien im Hinblick auf die Entwicklung einer Verarbeitungsanlage (Mühle) und einer Laugungsanlage in einem der Konzessionsgebiete von Castle Silver Resources.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Eng., President & CEOTel. 1-819-797-4144oder Wayne Cheveldayoff, Investor RelationsTel. 416-710-2410E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!