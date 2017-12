Kitcos Goldumfragen: Wall Street wieder bearish eingestellt

Quelle: kitco.com

Die Analysten und Finanzexperten rechnen seit Ende Oktober erstmals wieder mit sinkenden Goldpreisen. Wie aus der wöchentlichen Umfrage des Nachrichtenportals kitco.com hervorgeht, schätzen die Vertreter der Wall Street die Kursentwicklung in dieser Woche überwiegend bearish ein, während sie in der letzten Woche noch extrem bullisch waren. Die Privatanleger sind dagegen weiterhin optimistisch.In der vergangenen Woche nahmen 19 professionelle Analysten und Marktbeobachter an der Umfrage teil. Elf von ihnen (58%) erwarten in dieser Woche einen Rückgang des Goldpreises, während nur noch vier (11%) von einem Anstieg ausgehen. Die restlichen vier Teilnehmer rechnen mit einer Seitwärtsentwicklung. In der vergangenen Woche hatten noch 68% der Profis eine positive Preisentwicklung erwartet.Darüber hinaus beteiligten sich auch 619 Privatanleger an der Online-Umfrage. Von diesen waren immerhin noch 287 bzw. 46% bullisch eingestellt, während es in der Vorwoche 57% waren. 238 Vertreter der sogenannten Main Street bzw. 38% waren dagegen bearish und 94 bzw. 15% waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de