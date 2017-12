Ceylon Graphite erzielt bei der Probenanalyse einen Kohlenstoffgehalt von 98,89 %

4. Dezember 2017 - Ceylon Graphite Corp. (Ceylon Graphite) (TSX-V: CYL) (OTC: CYLYF) (FWB: CCY) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse der Laboruntersuchungen an den Graphitproben aus dem Haldenmaterial seiner Explorationskonzessionen (GRIDs) in den Regionen Malsiripura und Katuwana in Sri Lanka erhalten hat. Die Ergebnisse lassen Kohlenstoffgehalte im Bereich von 98,89 % bis 78,43 % (w/w) erkennen. Die Laboruntersuchungen wurden von Kahatgaha Graphite Lanka Ltd., einem Bergbauunternehmen in Staatsbesitz, und SGS India Pyt Ltd. durchgeführt.Diese Tests erfolgten im normalen Verlauf der Explorationsarbeiten. Die Qualität der Ergebnisse ist beachtlich, da die Proben aus dem Haldenmaterial - also unter der Oberfläche aber nicht aus dem anstehenden Gestein - entnommen wurden. Graphit aus anstehendem Gestein ist meist von besserer Qualität, weil das Mineral nicht in gleichem Maße einer Verwitterung ausgesetzt ist. Die Ergebnisse gelten lediglich für die getesteten Proben.Infolge dieser Ergebnisse möchte Ceylon Graphite seine Explorations- und Sanierungsarbeiten an diesen beiden Standorten beschleunigen, um Minenpläne erarbeiten zu können.Chief Executive Officer Bharat Parashar sagte: Wir sind sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, die nahelegen, dass die Graphitmineralisierung in den Konzessionen von Ceylon Graphite zu den weltweit reinsten Vorkommen zählt. Wir gehen davon aus, dass das nicht verwitterte Mineral aus dem anstehenden Gestein an diesen Standorten einen noch höheren Graphitgehalt aufweisen wird. Wir bemühen uns nun darum, die Arbeiten an den beiden Standorten zu intensivieren, um sie schnell in die Vorproduktionsphase zu bringen.Robert Marvin, P.Geo. (ONT), ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat die geologischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Ceylon Graphite Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der TSX Venture Exchange (CYL: TSX-V) gehandelt werden. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Graphitvorkommen in Sri Lanka. Die Regierung von Sri Lanka hat dem Unternehmen die Explorationsrechte für eine mehr als 100 km² große Grundfläche gewährt. Diese Explorationskonzessionen (jede einen Quadratkilometer groß) erstrecken sich über Gebiete, auf denen bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts Graphit abgebaut wurde. Sie machen die Mehrheit der bekannten Graphitvorkommen in Sri Lanka aus. Graphit aus Sri Lanka zählt zu den reinsten der Welt. Der Anteil an der weltweiten Graphitproduktion liegt aktuell unter 1%.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.ceylongraphite.com.Bharat Parashar,Chairman & Chief Executive Officerinfo@ceylongraphite.comPR-Abteilung des Unternehmens(604) 559-8051Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen laut Definition dieses Begriffes in den geltenden Wertpapiergesetzen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über Ceylon Graphites Explorationskonzessionen / GRIDs, Ceylon Graphites Pläne, zusätzliche Bohrungen durchzuführen sowie einen Abbauplan zu entwickeln, Ceylon Graphites Absicht, eine Bergbaulizenz zu beantragen und einen Bergbaubetrieb zu errichten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die Ceylon Graphite derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass im Rahmen der Bohrungen hochwertige Graphitvorkommen bestätigt werden können, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen werden, dass sich die vorhandenen Bohrdaten als korrekt erweisen werden, dass es zu keinen unerwarteten Verzögerungen oder Kosten kommt, die einen wesentlichen Einfluss auf Ceylon Graphites Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten haben werden, dass sich die Metallpreise nicht wesentlich zum Nachteil entwickeln, dass alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen erteilt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angedeuteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem das Nichtzustandekommen einer endgültigen Übernahmevereinbarung, ungenaue Ergebnisse aus den Bohrungen, dass die nötigen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zustimmungen nicht erteilt werden, keine ausreichende Finanzierung, allgemeiner Wirtschaftsabschwung, Kursschwankungen an der Börse, Arbeiterstreiks, politische Unruhen, Änderungen bei den für Ceylon Graphite maßgeblichen Bergbauvorschriten, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften sowie eine Verschlechterung der Marklage und des Bedarfs der Industrie an hochwertigem Graphit. Ceylon Graphite weist die Leser darauf hin, dass diese Liste der Risikofaktoren keinen Aspruch auf Vollständigkeit erhebt.Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!