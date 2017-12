Venezuela will Kryptowährung mit Rohstoffressourcen decken

Wie Bloomberg gestern berichtete, plant das krisengeplagte Venezuela offenbar die Schaffung einer eigenen Kryptowährung, um dem rasanten Wertverlust des Bolivars entgegenzuwirken. Nach Einschätzung des IWF wird die Inflationsrate der Landeswährung im kommenden Jahr 2.300% und mehr erreichen, während die Wirtschaft um voraussichtlich 12% schrumpfen wird.Präsident Nicolas Maduro hofft nun, dass eine neue "Petrowährung" dem Land hilft, sich aus der wirtschaftlichen Abwärtsspirale zu befreien. Diese Währung soll dem Artikel zufolge durch Öl-, Erdgas, Gold- und Diamantreserven gedeckt werden.Die Petrowährung werde "die geldpolitische Souveränität erhöhen" und es Venezuela "ermöglichen Finanztransaktionen durchzuführen, um die Blockade zu durchbrechen", so Maduro während einer Fernsehsendung am Sonntag. Eigenen Angaben nach will die Regierung auf diese Weise eine neue Möglichkeit schaffen, internationale Finanzierungshilfen für seine soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu erhalten.© Redaktion GoldSeiten.de