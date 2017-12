Bubba Horwitz: Höhere Volatilität wird Gold endlich über 1.300 $ steigen lassen

Am Goldmarkt waren die Preisschwankungen in diesem Jahr bislang ungewöhnlich gering. Über die Frage, ob sich das gegen Jahresende noch ändern könnte, sprach Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com kürzlich mit dem Marktstrategen Todd "Bubba" Horwitz.Horwitz hält es durchaus für möglich, dass die Volatilität des Goldpreises wieder zunimmt, und dass das den Kurs positiv beeinflussen wird. "Ein gewisses Maß an Volatilität wird an die Märkte zurückkehren und das wird den Goldpreis auf 1.300 $ und mehr steigen lassen", so der Analyst. "Wahrscheinlich wird der Kurs auch die 1.340-$-Linie testen."Daniele Cambone weist darauf hin, dass die Marktstimmung schlecht ist und viele Anleger frustriert sind, weil das gelbe Metall zuletzt immer wieder an der 1.300-$-Marke gescheitert war. Für Horwitz besteht jedoch genau darin eine Voraussetzung für eine neue Rally. Zudem sei die Zeit reif für einen gewissen Verkaufsdruck an den Aktienmärkten und bei Bitcoin, wodurch die in den Goldsektor fließenden Kapitalströme zunehmen könnten. Ein weiterer Faktor sind Horwitz zufolge potentiell beunruhigende oder beängstigende Nachrichten, die die Investoren jederzeit dazu veranlassen können, verstärkt Gold zu kaufen."Alles führt zu einem höheren Goldpreis", fasst der Experte seine Einschätzung zusammen. Bestätigt werde das dadurch, dass sich der Goldpreis trotz des teilweise starken Verkaufsdrucks stabil bei mehr als 1.270 $ hält.Mit Blick auf das erste Quartal 2018 rechnet Horwitz damit, dass Gold zumindest vorübergehend auf 1.340 $ oder höher steigt. "Wenn dieses Kursniveau erreicht ist, erwarte ich ein sehr solides Jahr für Gold", sagt der Analyst. "Wie Sie wissen, glaube ich, dass der Bärenmarkt an den Edelmetallmärkten vorüber ist."Das Video finden Sie unter diesem Link © Redaktion GoldSeiten.de