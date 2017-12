Endeavour Silver entdeckt hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in Gangsystemen Misie und Calicanto

BohrlocStrukturvon Wahre Au Ag AgEq

h Mächti

gkeit



(m) (m) (gpt) (gpt) (gpt)

CLT-04 Misie 76.,55 0,9 0,14 480 490

einschli77,15 0,4 0,22 1.080 1.095

eßlich



CLT-05 Karla 31,70 4,2 0,52 396 433

einschli38,20 0,4 2,16 1.255 1.406

eßlich



Hw Karla62,25 1,0 0,05 252 255

einschli62,25 0,4 0,11 593 601

eßlich



CLT-06 Karla 29,20 4,1 0,14 155 165

einschli35,90 0,3 1,51 601 706

eßlich



Misie 125,00 1,1 0,21 299 313

einschli125,00 0,3 0,59 1.020 1.061

eßlich



CLT-15 Calicant257,15 2,8 13,20 2.043 2.967

o



einschli259,65 0,5 65,70 11.751 16.350

eßlich



CLT-17 Misie 137,55 1,2 0,24 193 210

einschli138,50 0,5 0,50 342 377

eßlich



CLT-19 Karla 37,10 1,6 0,23 252 268

einschli38,10 0,8 0,39 311 338

eßlich



Hw Karla62,55 1,5 0,03 208 210

einschli63,05 0,1 0,41 394 423

eßlich



Misie 96,30 2,5 0,69 335 383

einschli96,30 0,3 0,67 500 547

eßlich



CLT-20 Hw Karla25,80 4,3 0,18 220 232

einschli28,20 0,2 1,82 880 1.007

eßlich



Misie 87,40 2,7 1,26 932 1.020

einschli88,50 0,3 6,58 3.050 3.511

eßlich



CLT-26 Hw Karla69,75 1,3 0,08 251 257





einschli71,35 0,3 0,16 388 399

eßlich



CLT-28 Misie 94,70 1,5 1,20 446 530

einschli94,70 0,6 2,13 756 905

eßlich

Vancouver, 4. Dezember 2017 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR) gibt bekannt, dass bei Explorationsbohrungen auf der Liegenschaft Calicanto im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas hochgradige Silber-Goldmineralisierung mit Graden von bis zu 2.043 Gramm pro Tonne (gpt) Silber und 13,2 gpt Gold über eine wahre Mächtigkeit von 2,8 m in den Gangsystemen Calicanto und Misie gefunden wurden.Neunundzwanzig Bohrlöcher von insgesamt 7,207 Metern (m) wurden niedergebracht, um die subparallelen Gänge Misie-Karla-Karla HW (Hangenden) zu testen, entlang denen ein paar kleine, historische Gräben über eine Streichlänger von 1.000 m auf der Liegenschaft verlaufen, sowie den Gang Calicanto, auf dem historische Abbautätigkeiten in mehreren alten Schächten über eine Streichlänge von 800 m auf der Liegenschaft stattgefunden hatten (Karten finden Sie hier http://www.edrsilver.com/_resources/news/longitudinal-calicanto-misie-karla.pdf).Zu den Bohr-Highlights gehören 2.043 gpt Silber und 13,2 gpt Gold (2.967 gpt Silberäquivalent (AgEq)) über eine wahre Mächtigkeit von 2,8 m (86,5 Unzen pro Tonne (opT) AgEq über 9,2 Fuß (ft)) in Bohrloch CLT-15 im Erzgang Calicanto. Ein anderer hochgradiger Abschnitt ergab 932 gpt Silber und 1,26 gpt Gold (1.020 gpt AgEq) über eine wahre Mächtigkeit von 2,7 m (29,7 opT AgEq über 8,9 Fuß) in Bohrloch CLT-20 im Erzgang Misie.Die Ergebnisse der 9 wichtigsten Bohrlöcher sind in unten stehender Tabelle zusammengefasst.Luis Castro, Vice President Exploration bei Endeavour Silver, sagte dazu: Wir wollen unbedingt neue Zonen mit hochgradiger Mineralisierung in den Erzgängen Misie-Karla-Karla HW und Calicanto finden. Auch wenn nur ein Bohrloch im Calicanto-Gang hochgradige Mineralisierung durchteuft hat, sind die Werte außergewöhnlich und zeigen somit das Potenzial für Bohrungen auf dem Gang im nächsten Jahr.Der Erzgang Calicanto scheint im Zusammenhang mit der Mala Noche Footwall Zone (Liegenden) zu stehen. Möglicherweise handelt es sich sogar um den gleichen Erzgang. Auf dieser Zone durchteufte unser Nachbar Capstone Mining 2,2 Prozent Kupfer über eine geschätzte wahre Mächtigkeit von 14,4 Metern in einem tiefen Erweiterungsbohrloch nahe unserer Liegenschaftsgrenze. Das hatte Capstone am 12. September 2017 bekannt gegeben.Am Jahresende wird eine neue Ressourcenschätzung für die Liegenschaft Calicanto erstellt und im 1. Quartal 2018 im Rahmen des Projekts El Compas veröffentlicht. Die Mine El Compas wird in den nächsten Monaten in Produktion gehen und es besteht das Potenzial, die Anlagenkapazität so zu erweitern, dass die aktuell geschätzte Minenleistung verdoppelt werden kann. Daher sind unsere kurzfristigen Ziele auf Calicanto die Ressourcen zu erweitern, ihre Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, Abbaugenehmigungen zu beantragen und einen Minenplan zu entwickeln, um die Anlagenkapazität von El Compas vollständig nutzen zu können.Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, hat als qualifizierter Sachverständiger diese Pressemeldung geprüft und genehmigt und die Bohrprogramme in Mexiko beaufsichtigt. Es wurde ein standardmäßiges Qualitätskontrollprogramm mit Leer- und Doppelproben eingeführt, um die Integrität der Ergebnisse aller Proben sicherzustellen. Alle Proben werden in der Außenstelle aufgespalten und ins Labor von ALS-Chemex gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und zu Mahlpulver (50 g) verarbeitet und für die Analyse aufbereitet werden. Der Gold- und Silbergehalt wird mittels Brandprobe und anschließender Atomabsorption (AA) untersucht. Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 konnte Endeavour seine Minenbetriebe erheblich erweitern und im Jahr 2016 9,7 Millionen Unzen Silberäquivalent produzieren. Wir suchen, errichten und betreiben hochwertige Silberminen auf nachhaltige Weise, um für alle Interessensvertreter einen echten Wert zu schaffen. Die Aktien von Endeavour Silver notieren an der TSX (EDR) und an der NYSE (EXK).Galina Meleger, Director of Investor RelationsTel (gebührenfrei): 1-877-685-9775Tel: +1 604-640-4804Fax: +1 (604) 685-9744E-Mail: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comFür Europa:Swiss Resource Capital AGinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2017einschließlich Änderungen beim Abbau und bei Betrieben sowie des Zeitplans und der Ergebnisse unterschiedlicher Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem - jedoch ohne Einschränkung - Änderungen bezüglich nationaler und lokaler Regierungen, Gesetze, Besteuerungen, Bestimmungen, Regulierungen sowie politischer oder wirtschaftlicher Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken in Zusammenhang mit Edelmetallpreisen, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -abbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -abbau; das spekulative Wesen der Mineralexploration und -erschließung; Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen sowie mit den Eigentumsrechten des Unternehmens an Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors in der jüngsten 40F / Annual Information Form des Unternehmens beschrieben werden, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurde.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem die Verlässlichkeit der Mineralressourcenschätzungen und der wirtschaftlichen Analyse für die Mine El Compas, der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!