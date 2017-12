Vale: Handel mit Vorzugsaktien eingestellt

Der Handel mit den Vorzugsaktien des brasilianischen Unternehmens Vale S.A. sowie mit den entsprechenden ADRs wurde in der vergangenen Woche eingestellt. Bei einer Sonderversammlung am 18. Oktober 2017 hatten die Anteilseigner von Vale zuvor der Umwandlung der Vorzugsaktien in normale Stammaktien zugestimmt.Im Rahmen der Transaktion hat das Unternehmen alle Vorzugsaktien der Klasse A im Verhältnis von 0,9342 Stammaktien je Vorzugsaktie umgewandelt. Die ADRs auf Vorzugsaktien wurden im gleiche Verhältnis in ADRs auf Stammaktien umgewandelt.© Redaktion MinenPortal.de