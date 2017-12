Jubilee Platinum beschließt Namensänderung

Die Aktionäre von Jubilee Platinum PLC haben bei der gestrigen Jahreshauptversammlung einer Umbenennung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung zugestimmt. Der neue Name lautet Jubilee Metals Group PLC.Im Oktober hatte Jubilee ein Joint Venture mit BMR Group PLC gegründet, um die Zink-, Blei- und Vanadiumvorkommen am Projekt Kabwe in Sambia abzubauen. Die Namensänderung spiegelt nun wieder, dass sich das Unternehmen nicht allein auf die Gewinnung von Platingruppenelementen konzentriert, sondern über verschiedene Metallprojekte verfügt.© Redaktion MinenPortal.de