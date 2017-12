EMX Royalty schließt mit Sienna Resources Optionsvereinbarung über das Slättberg Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt in Schweden ab

Vancouver, 4. Dezember 2017 - EMX Royalty Corp. (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) (Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Optionsvereinbarung (Vereinbarung) mit Sienna Resources Inc. (Sienna) (TSX Venture: SIE) über das Slättberg-Projekt (Projekt) bekanntgeben zu können. EMX erhält durch die Vereinbarung unmittelbare Aktienanteile an Sienna und nach Siennas Earn-in durch Betriebsbeteiligungen weitere Aktienanteile sowie eine 3-prozentige NSR-Lizenzgebühr für das Projekt. Das etwa 25 Kilometer nordwestlich von Falun in Schweden gelegene Slättberg-Projekt beherbergt eine massive, mit Nickel-Kupfer-Kobalt angereicherte Sulfidvererzung. Weitere Informationen finden Sie unter www.emxroyalty.com.Überblick über die kommerziellen Bedingungen. Gemäß der Vereinbarung kann Sienna - wie unten beschrieben - am Projekt durch die Ausgabe von Aktien an EMX und die Erbringung von Arbeiten während des einjährigen Optionszeitraums 100 % der Anteile am Projekt erzielen (alle Dollarbeträge in CAD):- Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung gibt Sienna an EMX 3 Millionen Sienna-Stammaktien aus.- Als Vorbedingung für die Ausübung der Option muss Sienna am Projekt Betriebsleistungen im Wert von mindestens 500.000 $ erbringen, darunter Bohrungen über mindestens 750 Meter.Bei der Ausübung der Option gibt Sienna EMX weitere 3 Millionen Sienna-Stammaktien aus, und EMX erhält auf die im Projekt enthaltenen Liegenschaften eine 3-prozentige NSR-Lizenzgebühr. Sienna ist innerhalb von sechs Jahren nach Ausfertigung der Vereinbarung zum Erwerb von 0,5 % der NSR-Lizenzgebühr zu einem Preis von 1.500.000 $ berechtigt. EMX verbleibt in diesem Fall eine NSR-Lizenzgebühr von 2,5 %.Nach der Ausübung der Option unternimmt Sienna kommerziell angemessene Anstrengungen, um für die Erschließung des Projekts und andere Aktivitäten 3.000.000 $ aufzubringen. Sobald Sienna diesen Betrag aufgebracht hat, gibt Sienna an EMX weitere 4 Millionen Aktien aus. EMX ist anschließend zur proportionalen Teilnahme an künftigen Finanzierungen auf eigene Kosten berechtigt, um seine Anteile an Sienna aufrechtzuerhalten.Die Ausgabe von Sienna-Aktien an EMX gemäß der Vereinbarung unterliegt der Genehmigung vonseiten der TSX Venture Exchange.Überblick über das Projekt. Das Slättberg-Projekt beinhaltet einen zwei Kilometer langen Gürtel historischer Nickel-Kupferminen, die in massiven, auch mit Kobalt angereicherten Sulfidlinsen beherbergt sind. Historische Bohrungen haben eine massive Sulfidvererzung umgrenzt, die bis in etwa 100 Meter Tiefe reicht und in der Tiefe wie auch in Streichrichtung für eine Expansion offen ist. Das Projekt umfasst außerdem mehrere bislang ungeprüfte geochemische Kobalt- und Nickelanomalien, die durch historische Sedimentprobenentnahmeprogramme identifiziert wurden.Slättberg wird in schwedischen Publikationen zwar gewöhnlich als ein Vorkommen von Platingruppenelementen (PGE) (sowie Ni, Cu und Co) bezeichnet, aber bisher wurden nur begrenzte Analysen auf eine PGE-Mineralisierung durchgeführt. Darüber hinaus deuten historische Analysen auf Goldanreicherungen in den mineralisierten Zonen hin; dies wurde bislang allerdings noch nicht überprüft.Dr. Eric P. Jensen, CPG, eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und ein Angestellter des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.Über EMX. Über EMX. EMX nutzt seine Eigentümerschaft am Aktivum sowie Explorationen mittels Partnerschaften zur Weiterentwicklung seiner Mineralkonzessionsgebiete, wobei es Zahlungen vor der Produktion erhält und Lizenzgebührenbeteiligungen besitzt. EMX vervollständigt seine Initiativen zur Lizenzgebührengenerierung mit Lizenzgebührenerwerben und strategischen Investitionen. 