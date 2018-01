Goldmünze "Mini Roo" ab heute mit neuem Motiv erhältlich

Die australische Prägeanstalt Perth Mint hat heute das neue Design der kleinen Goldmünze " Mini Roo " vorgestellt und die technischen Daten für das Prägejahr 2018 veröffentlicht.Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru- und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra- Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber.Die Goldmünze Mini Roo erschien erstmals im Jahr 2010 und wird, ebenso wie die klassischen Anlagemünzen der Perth Mint, mit einem jährlich wechselnden Motiv geprägt. Aufgrund ihres Feingewichts von gerade einmal 0,5 g handelt es sich jedoch um eine der kleinsten Anlagemünzen , die weltweit im Handel sind.Auf der diesjährigen Ausgabe der Münze sind zwei springende Känguru zu sehen. Weiterhin sind auf dieser Seite das Gewicht, der Feingehalt von 99,99% Gold sowie das Beizeichen "P" der Prägeanstalt abgebildet.Die Wertseite der kleinen Münze zeigt Ian Rank-Broadleys Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. Darüber hinaus sind dort der Nennwert von 2 AUD und die Jahreszahl 2018 zu finden.Die nicht limitierte Mini-Münze wird in einer schützenden Kunststoffhülle auf einer Karte in Brieftaschenformat geliefert. Der Ausgabepreis wurde von der Prägestätte mit 65,00 AUD angegeben.© Redaktion GoldSeiten.de