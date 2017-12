First Graphene Ltd.: Erste Lieferung aus Produktionsstätte in Henderson

DGAP ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, meldet die erste kommerzielle Lieferung aus ihrer kommerziellen Graphenproduktionsstätte.



FGR berichtet, dass das Unternehmen seine erste Graphenlieferung aus der Ende November offiziell eröffneten Produktionsstätte in Henderson abgeschickt hat. Die Lieferung ging an eine in den USA ansässige Baustoffgesellschaft für Tests in Zementprodukten. Dies erfolgte auf eine Anfrage auf der jüngsten IDTechEx-Konferenz in Santa Clara. Diese Lieferung demonstriert FGRs Fähigkeit, Kundenaufträge zu erfüllen und kommerzielle Produktmengen kurzfristig zu liefern.



Aufbauend auf unser internes Programm zur Bestimmung und Charakterisierung von FGRs Portfolio an Graphenprodukten haben wir erfolgreiche Gespräche mit Kunden in Europa geführt, die von unseren Lieferfähigkeiten beeindruckt sind und großes Interesse haben, mit Versuchen zur Prototypenentwicklung zu beginnen. Zur Durchführung dieser Versuche wurden Proben an diese Parteien nach Italien und ins Vereinigte Königreich geschickt.



Abbildung auf der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Graphenprodukt wird zur Lieferung vorbereitet



Abbildung auf der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lieferfertiges palettiertes Produkt





Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)



produziert hochwertigen Graphen aus hochgradigem sri-lankischen Ganggrafit.



First Graphene strebt danach, Graphenproduktionsverfahren zu entwickeln und geistiges Eigentum in Verbindung mit Graphen zu erwerben, was zusätzliche Einnahmequellen bieten könnte.





Über Graphen



Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden.



Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Graphen wird ebenfalls studiert und entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große Strommenge speichern können.







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



First Graphene Ltd.

Craig McGuckin, Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor, Chairman

Tel. +61-2-9230 1930

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au



Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Neckarstraße 45, 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de







Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

