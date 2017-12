Lithium Energi Exploration Inc. erläutert technische Offenlegung

Toronto, 5. Dezember 2017 - Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV: LEXI) (FR:LO9) ("LEXI" oder das "Unternehmen") berichtet, dass als Ergebnis einer Prüfung durch die British Columbia Securities Commission das Unternehmen die folgende Pressemitteilung veröffentlicht, um bestimmte Angaben in der Präsentation des Unternehmens zu erläutern. Die Präsentation ist auf der Webseite des Unternehmens zu finden.Die Webseite des Unternehmens und die Investorenpräsentation wurden überarbeitet, um Caitlin Jeffs, P.Geo, als die gemäß Sektion 3.1 des NI 43-101 qualifizierte Person anzugeben, die für die darin enthaltenen technischen Angaben verantwortlich ist.Das Unternehmen änderte bestimmte Informationen in der Unternehmenspräsentation, datiert November 2017, die bislang auf unserer Webseite zur Verfügung stand. Die Präsentation enthielt Angaben für die Vorzeige-Liegenschaften des Unternehmens in und in der Umgebung des Antofalla Salar in Catamarca, Argentinien (die "Liegenschaften"). Es wurde angeführt, dass die Liegenschaften eine gewisse potenzielle Wirtschaftlichkeit besitzen, es wurden mögliche Lithiumkonzentrationen in diesem Salar angegeben, es wurden volumetrische Schätzungen dritter Parteien angegeben und die Präsentation schloss eine Grafik ein, die eine Ressourcenschätzung hinsichtlich der Liegenschaften zeigte. Die Information, Konzentrationen und die Ressourcenschätzung wurden aus für eine angrenzende Liegenschaft veröffentlichten Informationen entnommen und werden nicht durch irgendwelche technischen nachweise oder technische Arbeiten unterstützt, die das Unternehmen auf seinen Liegenschaften durchgeführt hat. Die Ressourcenschätzungen der dritten Partei, die in der Präsentation enthalten war, wurden ohne auseichende Erläuterung über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Lagerstätte zitiert und diese Schätzungen dementierten nicht ausreichend irgendeine Beziehung zwischen diesen Schätzungen und den Liegenschaften des Unternehmens. Diese Veröffentlichung entsprach nicht Sektion 2.3 des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Folglich hat das Unternehmen diese Angaben von seiner Webseite entfernt, zieht diese Bekanntgabe zurück und zieht etwaige Rückschlüsse hinsichtlich einer Ressourcenschätzung, etwaiger Wirtschaftlichkeit und einer möglichen Lagerstättengröße mit Bezug auf die Liegenschaften des Unternehmens zurück. Das Unternehmen gibt ebenfalls an, dass es bis dato hinsichtlich der Liegenschaften des Unternehmens noch keine Ressourcenschätzung oder eine weiter fortgeschrittenere Studie gemäß NI 43-101 durchgeführt hat. Ferner weist das Unternehmen die Leser daraufhin, dass für die Liegenschaften keine mit NI 43-101 konforme Mineralressourcen oder Mineralvorräte vorliegen.Unsere überarbeitete Präsentation steht auf unserer Webseite zur Verfügung. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht auf die nicht konforme Information zu verlassen, die früher auf unserer Webseite angegeben war oder noch anderweitig allgemein öffentlich zur Verfügung steht.Caitlin Jeffs, P.Geo, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person und für die Liegenschaften Antofalla Salar verantwortlich. Sie hat die technische Information in dieser Pressemitteilung zugelassen. Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt (TSXV: LEXI). Das Unternehmen hat vor Kurzem die Akquisition eines Projektportfolios mit über 128.000 Hektar an Lithium-Solekonzessionen in der argentinischen Provinz Catamarca im Zentrum des Lithiumdreiecks abgeschlossen.Im Namen des Board of DirectorsChris Hobbs,Chief Financial Officer and DirectorLithium Energi Exploration, Inc.Tel: 416 276-6689Fax: 888 909-1033Email: chris.hobbs@lithiumenergi.comwww.lithiumenergi.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.