Advantage Lithium: Verkauf des Lithiumprojekts Clayton Valley Northeast an Pure Energy Minerals

Vancouver, 6 Dezember 2017 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) gibt mit Bezug auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. November 2017 bekannt, dass das Unternehmen und sein Explorationspartner Nevada Sunrise Gold Corp. (TSXV: NEV) ("Nevada Sunrise") (gemeinsam die "Verkäufer") den Verkauf der Projekte Clayton Northeast und Triton Lithium (gemeinsam "Clayton NE") an Pure Energy Minerals Ltd. (TSXV: PE) ("Pure Energy") aus Vancouver, Britisch Columbia, Kanada, abgeschlossen haben. Clayton NE liegt neben der Lithium-Solemine Silver Peak in Esmeralda County, Nevada. Die Mine Silver Peak ist die einzige produzierende Lithiummine in Nordamerika.Bei Abschluss gab Pure Energy insgesamt 7 Millionen Stammaktien der Pure Energy (die "PE-Aktien") an die Verkäufer aus, wovon 4.900.000 dieser Aktien an Advantage Lithium und 2.100.000 an Nevada Sunrise ausgegeben wurden.Die Verkäufer haben sich auf freiwillige Handelsbeschränkungen der PE-Aktien über einen Zeitraum von 18 Monaten geeinigt. Zusätzlich haben die Verkäufer vereinbart, dass sie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss auf den Aktionärsversammlungen der Pure Energy mit ihren entsprechenden PE-Aktien für alle von Pure Energys Management vorgeschlagenen Anliegen stimmen werden. Der Käufer hat gemäß des zugrundeliegenden Optionsabkommens der Übernahme einer vorrangigen Abgabenzahlung (Royalty) in Höhe von 3% und bestimmten anderen Verpflichtungen der Nevada Sunrise zugestimmt. Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel "AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine 100%-Beteiligung an fünf Projekten in Argentinien und eine 755-Beteiligung an einem sechsten Projekt, genannt Cauchari, erworben. Cauchari liegt nur 20km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.advantagelithium.com.Advantage Lithium Corp.i. A.: "David Sidoo"David Sidoo, PresidentTel.: 604.685.9316Fax: 604.683.1585E-Mail: info@advantagelithium.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.