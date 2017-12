Ist die "Steuerreform" in den USA gut für den Dollar? Oder für Gold?

22. Oktober 1986: Steuerreform von Ronald Reagan (Tax Reform Act of 1986)



7. Juni 2001: erste Steuerreform von George W. Bush (Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001)



26. Mai 2003: zweite Steuerreform von George W. Bush (Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003)



16. November 2017: Das Repräsentantenhaus und der Senate verabschieden die Steuer"reform". Der Gesetzesentwurf zielt auf einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Lager und die Beilegung der Differenzen ab.

Die nächste "Reform" des US-Steuersystems ist beschlossene Sache. Also schauen wir uns doch einmal an, was nach den letzten drei großen Steuerreformen geschehen ist. Die Idee habe ich von Holger Zschaepitz , der bei Twitter einen Chart von Bloomberg postete und Folgendes schrieb:"Vorgeschlagene US-Steuerreform ist 3. große Reform des Steuersystems in den letzten 40 Jahren. Wird den Dollar beeinflussen, aber nicht so, wie Sie vielleicht erwarten. Dollar-Index fiel 16% nach Reagans Reform 1986 und 15%, als George W. Bush 2003 die Steuern auf Kapitalerträge senkte."Im nächsten Chart habe ich ein weiteres Steuergesetz eingezeichnet, das offenbar versehentlich vergessen wurde.