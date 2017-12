Indien: Goldimporte im November weiter rückläufig

Wie die Bloomberg heute meldete sind die Goldeinfuhren Indiens im November den dritten Monat in Folge gefallen. Grund dafür sei die weiterhin verhaltene Nachfrage am indischen Goldmarkt sowie das große Angebot.Während das Land im November 2016 noch 111 Tonnen Gold importierte, waren es im vergangenen Monat offenbar nur 91,5 Tonnen. Dabei beruft sich Bloomberg auf die Angaben eines anonymen Insiders. Offizielle Daten wurden noch nicht veröffentlicht.Die Goldnachfrage in Indien wird sich dem Artikel zufolge in diesem Jahr auf einem ähnlichen Niveau bewegen wie 2016, als mit 666,1 Tonnen der niedrigste Wert seit sieben Jahren verzeichnet wurde. Da das Land in den ersten elf Monaten 2017 jedoch insgesamt 868,6 Tonnen und damit 68% mehr Gold importierte als im Vorjahr, besteht am indischen Goldmarkt derzeit eher ein Überangebot.Vor der Verschärfung der Zollbestimmungen im Oktober hatten die Händler dem Artikel zufolge noch einmal die Chance genutzt, Gold aus bestimmten Ländern steuerfrei zu erwerben und ihre Lagerbestände aufzufüllen.© Redaktion GoldSeiten.de