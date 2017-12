Skyharbour Resources Ltd. durchteuft hochgradige Uranmineralisierung in Maverick Zone

Vancouver, 6. Dezember 2017 - Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) (OTCQB: SYHBF) (Frankfurt: SC1P) (das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus seinem Diamantbohrprogramm Sommer/Herbst 2017 bekannt zu geben, das im Vorzeigeprojekt des Unternehmens - dem 35.705 Hektar großen Uranprojekt Moore - durchgeführt wurde. Das Projekt befindet sich rund 15 Kilometer östlich des Projekts Wheeler River (Denison Mine), an der Südostflanke des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan, und verfügt über regionale Infrastruktureinrichtungen im Nahbereich. In Bohrloch ML17-10 wurde eine hochgradige Uranmineralisierung am Ostrand der Main Maverick Zone durchteuft, die auf 1,8 Meter einen Erzgehalt von 7,4 % U3O8, eingebettet in 9,3 Meter mit 2,23 % U3O8, ergab. Diese Mineralisierung befindet sich in einer Tiefe zwischen 265,7 und 275,0 Meter im Sandstein (Tiefe der Diskordanz 273,9 Meter). Erwähnenswert sind auch Loch ML17-09, in dem eine Uranmineralisierung im Grundgestein der Main Maverick Zone durchteuft wurde, sowie das Explorationsbohrloch ML17-04, in dem in schmalen Scherungen im Zielgebiet Venice eine Uranmineralisierung entdeckt wurde. Venice ist ein regionales Zielgebiet, das sich 9 km nordöstlich der bekannten Zonen mit hochgradiger Mineralisierung bei Maverick befindet.Lageplan der Claims im Uranprojekt Moore: http://skyharbourltd.com/_resources/maps/MooreLakeRegionalTenure.jpg- In Loch ML17-10 im Bereich der Main Maverick Zone wurde auf 9,3 Meter (in einer Lochtiefe zwischen 265,7 und 275,0 Meter) ein Erzgehalt von 2,23 % U3O8 durchteuft; darin enthalten war auch ein 1,8 Meter breiter Abschnitt mit 7,4 % U3O8 knapp oberhalb der Diskordanz.- In Loch ML17-09 in der Main Maverick Zone wurde auf 7,5 Meter (zwischen 277,5 und 285,0 Meter) ein Erzgehalt von 0,344 % U3O8 durchteuft; darin eingebettet ist auch ein 1,5 Meter breiter Abschnitt mit 1,41 % U3O8. Diese Mineralisierung befindet sich unterhalb der Diskordanz im Grundgestein und untermauert das enorme Potenzial für die Auffindung hochgradiger Uranvorkommen in dieser noch wenig explorierten Gesteinsformation bei Moore.- In den Löchern ML17-07 und ML17-11, in denen die Maverick East Zone erkundet wurde, stieß man auf stark alteriertes und strukturell unterbrochenes Grundgestein mit einer reichhaltigen Uran-, Bor-, Nickel-, Kobalt- und Vanadiummineralisierung.- Nur 1,5 Kilometer des insgesamt vier Kilometer langen Korridors Maverick wurden systematischen Bohrtests unterzogen, weshalb entlang des Streichens und in der Tiefe im darunter liegenden Untergrundgestein, das in der Vergangenheit nur eingeschränkten Bohrungen unterzogen wurde, weiterhin beträchtliches Entdeckungspotenzial besteht.- Im regionalen Bohrloch ML17-04 wurde das Gebiet von East Venice, rund 9 km nordöstlich der Main Maverick Zone, untersucht; es wurden dabei alterierter und von Scherungen geprägter graphitischer Pelit mit anomalen Uran- und Borwerten bzw. eine geringgradige Uranmineralisierung in einem bis dato noch nicht explorierten Zielgebiet durchteuft.- Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs der Bohrungen 2017 bei Moore finden aktuell die Planungen für ein Diamantbohrprogramm im Winter mit mindestens 4.000 Bohrmetern statt, das Anfang Februar starten soll. Weitere Detailinformationen werden in Kürze mitgeteilt.Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour Resources, erklärt: Das vor kurzem abgeschlossene Bohrprogramm Sommer/Herbst 2017 im Projekt Moore hat weitere Bohrergebnisse mit hochgradigen Uranvorkommen in geringer Tiefe, sowohl oberhalb als auch unterhalb der Diskordanz im Maverick Corridor geliefert und auch eine neue regionale Entdeckung ans Licht gebracht. Wir werden in Kürze mit einem Winterbohrprogramm beginnen, um diese Ergebnisse genauer zu prüfen. Dabei generieren wir unter Einsatz einer systematischen und erprobten Explorationsmethode auch weiterhin Wertschöpfung für unser Projekt. Im Zuge der Entdeckung neuer, hochgradiger Mineralisierungslinsen entlang des Maverick Corridor erschließt sich uns das große Zukunftspotenzial des Projekts; wir haben nun auch im darunterliegenden Grundgestein eine hochgradige Uranmineralisierung durchschnitten. Zusätzlich zum Maverick Corridor finden wir auch neue Zonen mit Uranmineralisierung in regionalen Zielgebieten, wie z.B. Venice, die in den nachfolgenden Bohrprogrammen noch genauer untersucht werden. Mit dem bevorstehenden Winterbohrprogramm in unserem Projekt Moore, sowie den geplanten Bohrungen von AREVA in unserem Projekt Preston Anfang des neuen Jahres, wird es eine Menge Neuigkeiten über das Unternehmen zu berichten geben - und das in einer Phase, in der die drastischen Produktionskürzungen der größten Uranproduzenten in jüngster Zeit den Aufschwung im Uranmarkt begünstigen.Das vor kurzem abgeschlossene Bohrprogramm Sommer/Herbst 2017 umfasste insgesamt 4.035 Bohrmeter in elf Löchern, wobei die Löcher in einer Tiefe zwischen 250 und 450 Meter gebohrt wurden. Sieben der elf Löcher waren Erkundungsbohrlöcher bzw. regionale Bohrlöcher in geophysikalischen Zielen in den Gebieten East Venice, Volhoffer und Moore Lake Complex, die übrigen vier Löcher wurden im hochgradigen Strukturkorridor Maverick niedergebracht.Lageplan mit regionalen Bohrzielen im Uranprojekt Moore: http://skyharbourltd.com/_resources/maps/Moore-Lake-Property-Wide.jpgSkyharbour plant derzeit ein Diamantbohrprogramm Winter 2018 mit einem Mindestbohrvolumen von 4.000 Meter, das Anfang Februar eingeleitet werden soll. Ein Großteil dieser Bohrungen wird sich weiterhin auf die Erkundung des hochgradigen Maverick Corridor - sowohl oberhalb der Diskordanz als auch unterhalb davon im Grundgestein - konzentrieren. Das Unternehmen wird außerdem regionale Ziele in den Gebieten um Venice und Puka Puka untersuchen, nachdem die Bohrungen auf regionaler Ebene in diesen Zielzonen erfolgreich verlaufen sind und im Zuge des jüngsten Bohrprogramms unter anderem bei East Venice eine Uranmineralisierung entdeckt wurde.In vier Löchern wurden die Maverick Main Zone und die Maverick East Zone erkundet. Die besten Ergebnisse lieferten die Löcher ML17-10 und ML17-09, die am Ostrand der Main Zone niedergebracht wurden. In Loch ML17-10 wurde in einer senkrechten Tiefe zwischen 265,7 und 275,0 Meter auf 1,8 Meter ein Erzgehalt von 7,4 % U3O8 durchteuft, der in einen 9.3 Meter breiten Abschnitt mit 2,23 % U3O8 eingebettet war.Lageplan mit Bohrungen in der Maverick Zone im Uranprojekt Moore: http://skyharbourltd.com/_resources/projects/Moore-Lake-Maverick-Detail_20170515.pdfIn Loch ML17-09 wurde in einer senkrechten Tiefe zwischen 277,5 und 285,0 Meter auf 1,5 Meter ein Erzgehalt von 1,41 % U3O8 durchteuft, der in einen 7,5 Meter breiten Abschnitt mit 0,344 % U3O8 eingebettet war. Diese Mineralisierung tritt in stark alteriertem Grundgestein zutage, das reich an Bor-, Nickel-, Kupfer- und Kobalterzen ist. Die Diskordanz wurde in einer Tiefe von 277,3 Meter durchschnitten; diese Durchschneidung bestätigt das große Potenzial für die Auffindung von hochgradigen Uranvorkommen im Grundgestein entlang des Maverick Corridor, den das Unternehmen im Rahmen zukünftiger Bohrprogramme genauer untersuchen will.Lageplan mit Bohrungen in der Maverick Zone und Goose Zone im Uranprojekt Moore: http://skyharbourltd.com/_resources/projects/Moore-Lake-Maverick-Trend-w-geophys-inset_20170515_v2.pdfNennenswert sind auch die Ergebnisse aus den Bohrlöchern ML17-11 und ML17-07, in denen das Gebiet um Maverick East erkundet wurde. In diesen Löchern wurden stark alterierter und strukturell unterbrochener Sandstein sowie Grundgestein mit einer reichhaltigen Uran-, Bor-, Nickel-, Kobalt- und Vanadiummineralisierung durchteuft.Im Explorationsbohrloch ML17-04 wurde ein regionales Ziel im Gebiet von East Venice, rund 9 km nordöstlich der Main Maverick Zone, untersucht; es wurde dabei eine geringgradige, in eine Scherungszone eingebettete Uranmineralisierung im Grundgestein durchteuft. Im Bohrloch wurde eine stark alterierte und strukturell unterbrochene Säule im unteren Sandstein mit hohem Boranteil durchörtert. Das Grundgestein besteht typischerweise aus alterierten und von Scherungen geprägten graphitischen Peliten mit reichlich Bor- und Uranvererzung, einschließlich einer geringgradigen Uranmineralisierung in den Scherungen. Die Diskordanz befindet sich in diesem Bereich in geringer Tiefe (nur 216,4 Meter). Im kommenden Winter sind Folgebohrungen geplant.Zwei Löcher konzentrierten sich auf angebliche Leitschichten unterhalb einer relativ nichtssagenden Gabbroformation, bekannt als Moore Lakes Complex. In keinem der Löcher wurde Sandstein oder Graphit durchteuft, obwohl beide Löcher anomale Kupfer-, Kobalt- und Uranwerte durchörterten, vor allem in der unteren Hälfte der Säule zusammen mit ausgeprägten Scherungen und Quarz-Karbonat-Erzadern. In Loch ML17-02 fanden sich außerdem reichlich Sulfidgestein, vor allem Pyrit, und bis zu 0,3 % Kupfer auf 1,5 Meter.Das Gebiet bei Volhoffer liegt auf einem Leittrend, der im Bereich des angrenzenden Projekts McArthur River, das von Cameco betrieben wird, eine Uranmineralisierung aufweist. Auch die Diskordanz befindet sich hier in nur geringer Tiefe (rund 220 Meter). Zwei Löcher wurden in diesem Gebiet gebohrt, aber keines der beiden konnte die angeblichen Leitschichten durchschneiden. Sie waren allerdings unterschiedlich alteriert, mit stellenweise starker Frakturierung, und lieferten im unteren Sandstein und oberen Grundgestein anomale Borwerte. Der Sandstein enthielt außerdem reichlich sekundären Hämatit, was auf ausgeprägte Fließbewegungen hindeutet.Im Juni 2016 sicherte sich Skyharbour eine Option auf den Erwerb des von Denison Mine betriebenen Uranprojekts Moore auf der südöstlicher Seite des Athabasca-Beckens im Norden der Provinz Saskatchewan. Das Projekt besteht aus 12 nebeneinanderliegenden Claims mit 35.705 Hektar Grundfläche und liegt 42 Kilometer nordöstlich der Mühle Key Lake, rund 15 Kilometer östlich des von Denison betriebenen Projekts Wheeler River und 39 Kilometer südlich der Uranmine McArthur River von Cameco. Im April 2001 wurde in der Zone Maverick des Projekts Moore eine diskordante Uranmineralisierung entdeckt. Zu den historischen Höhepunkten zählen 4,03 % eU3O8 auf 10 Meter, einschließlich 20 % eU3O8 auf 1,4 Meter; und laut den von Skyharbour 2017 veröffentlichten Bohrergebnissen wurden in einer senkrechten Tiefe von 265 Meter unter anderem 6,0 % U3O8 auf 5,9 Meter, einschließlich 20,8 % U3O8 auf 1,5 Meter, durchteuft. Zusätzlich zur Zone Maverick beherbergt das Projekt auch andere Mineralisierungsziele mit großem Entdeckungspotenzial, die das Unternehmen im Rahmen zukünftiger Bohrprogramme genauer erkunden will. Das Projektgelände ist über winterfeste Straßen erreichbar, was die Logistik erleichtert und zu Kosteneinsparungen führt.Lageplan mit geophysikalischen Daten zum Uranprojekt Moore Lake: http://skyharbourltd.com/_resources/maps/MooreLake-Basic-geo-revamp.jpgDie in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von Richard Kusmirski, P.Geo., M.Sc., dem leitenden technischen Berater und einem Director von Skyharbour, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger geprüft und genehmigt. Skyharbour ist an einem umfangreichen Portfolio von Uran- und Thoriumexplorationsprojekten im kanadischen Athabasca-Becken beteiligt und hat mit fünf für die Bohrung aufbereiteten Projekten beste Chancen, vom Aufwärtstrend am Uranmarkt zu profitieren. Im Juli 2016 erwarb Skyharbour eine Option von Denison Mines, einem großen strategischen Aktionär des Unternehmens, auf den Erwerb von 100 Prozent des Uranprojektes Moore, das etwa 15 Kilometer östlich des Projektes Wheeler River von Denison und 39 Kilometer südlich der Uranmine McArthur River von Cameco liegt. Moore ist ein Uranexplorations-Konzessionsgebiet in fortgeschrittenem Stadium mit einer hochgradigen Uranmineralisierung in der Zone Maverick, wo Bohrergebnisse von 6,0 Prozent Triuranoctoxid auf 5,9 Metern, einschließlich 20,8 Prozent Triuranoctoxid auf 1,5 Metern in einer vertikalen Tiefe von 265 Metern, erzielt wurden. Skyharbour unterzeichnete kürzlich Optionsabkommen mit AREVA Resources Canada und Azincourt Uranium, wobei AREVA und Azincourt durch die Leistung von Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 9.800.000 Dollar sowie durch Barzahlungen in Höhe von insgesamt 1.700.000 Dollar und die Emission von 4.500.000 Aktien von Azincourt 70 Prozent des Projektes Preston erwerben können. Preston ist ein umfassendes, aus geologischer Sicht vielversprechendes Konzessionsgebiet in der Nähe der Lagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy. Das Unternehmen besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung am Uranprojekt Falcon Point an der Ostseite des Beckens, welches eine abgeleitete Ressource gemäß NI 43-101 von insgesamt 7,0 Millionen Pfund U3O8 (0,03 Prozent) und 5,3 Millionen Pfund ThO2 (0,023 Prozent) beherbergt. Das Projekt beherbergt auch eine hochgradige freiliegende Mineralisierung mit bis zu 68 % U3O8 in Schürfproben aus einem massiven Pechblendenerzgang, dessen Ursprung erst entdeckt werden muss. Das unternehmenseigene Uranprojekt Mann Lake im östlichen Teil des Beckens befindet sich in strategisch günstiger Lage und grenzt an das von Cameco gemeinsam mit dessen Partnern Denison Mines und AREVA betriebene Mann Lake Joint Venture. Hier wurde vor kurzem eine hochgradige Uranmineralisierung entdeckt. Ziel von Skyharbour ist es, den Unternehmenswert durch neue Mineralentdeckungen, starke und nachhaltige Partnerschaften und die weitere Erschließung von Explorationsprojekten in geopolitisch vorteilhaften Rechtssystemen zu optimieren.Lageplan mit Skyharbours Uranprojekten im Athabasca-Becken: http://skyharbourltd.com/_resources/SYH_Landpackage_2014.jpgWeitere Informationen über Skyharbour Resources Ltd. Weitere Informationen über Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.skyharbourltd.com. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!