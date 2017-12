European Lithium Ltd.: Kapitalerhöhung 40% über dem 15-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs

6. Dezember 2017 - European Lithium Ltd. (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE: ELI) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Platzierung zu einem Ausübungspreis von 0,225 Dollar pro Aktie durchführen wird, um Einnahmen in Höhe von bis zu vier Millionen Dollar (vor Ausgaben) zu erzielen, wobei die Option besteht, weitere Gelder in Höhe von bis zu einer Million Dollar (vor Ausgaben) aufzubringen, um Überzeichnungen zu ermöglichen (die Platzierung). Das Unternehmen wird für alle vier Aktien dieser Platzierung auch eine freie, nicht notierte Option sowie an Vermittler der Platzierung 14.400.000 Optionen emittieren, die bis 31. Mai 2019 zu einem Preis von 0,25 Dollar ausgeübt werden können. Der Emissionspreis stellt einen Bonus von 40 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien von EUR an der ASX an den letzten 15 Handelstagen vor dem 4. Dezember 2017 dar.Die aufgebrachten Gelder werden zur Beschleunigung des DFS-Bohrprogramms beim unternehmenseigenen Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich verwendet werden, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Größe und den Wert der Lagerstätte in Zone 2, wo Bohrungen in diesem Jahr ein äußerst vielversprechendes Gebiet erkundet haben, besser zu verstehen. Weitere Informationen über die potenzielle Ressourcenerweiterung entnehmen Sie bitte der am 23. November 2017 veröffentlichten Präsentation des Unternehmens.Tony Sage, Chairman von EUR, sagte: Dies ist eine aufregende Zeit für das Unternehmen, zumal es eine enorme Unterstützung von Investoren aus dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern erfährt, die in den vergangenen zwei Monaten über 120 Millionen Aktien des Unternehmens gekauft haben.Wie bereits am 29. November 2017 gemeldet, hat das Unternehmen einen Reinigungsprospekt (der Prospekt) gemäß Abschnitt (Section) 708A(11) des Corporations Act 2001 herausgegeben. In weiterer Folge hat das Unternehmen das Abschlussdatum gemäß dem Prospekt verlängert. Das Unternehmen bestätigt, dass es infolge der geplanten Platzierung einen weiteren Prospekt bei der ASIC und der ASX einreichen wird.Die Platzierung ist jedoch nicht versichert. DGWA, Somers and Partners Pty. Ltd. sowie Wimmer Financial fungieren in Zusammenhang mit der Platzierung als Finanzberater des Unternehmens.Das Unternehmen bestätigt, dass es das Kapital mittels einer Platzierung an renommierte und professionelle Investoren aufbringen wird, was als der zweckmäßigste Mechanismus für das rechtzeitige Aufbringen von Geldern erachtet wurde. Die Aktien in Zusammenhang mit der Platzierung werden entsprechend der Kapazität des Unternehmens gemäß den Notierungsbestimmungen (Listing Rules) 7.1 emittiert werden, sobald alle Gelder eingenommen wurden.Tony Sage, Non-Executive ChairmanDGWA fungierte als Finanzberater sowie als Platzierungsvermittler des Unternehmens für die Kapitalplatzierung in Europa: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41709/171206 EUR Placement_DEPRcom.001.jpegStefan Müller, CEOKaiserhofstraße 13, 60313 Frankfurt am MainTelefon: 49 69 247471047E-Mail: sm@dgwa.orgWebsite: www.DGWA.orgWimmer Financial fungierte als Finanzberater sowie als Platzierungsvermittler des Unternehmens für die Kapitalplatzierung im Vereinigten Königreich: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41709/171206 EUR Placement_DEPRcom.002.jpegPer Wimmer, CEO2 Swallow Place, London W1B 2AE, UKTelefon: (+44) 207.432.7501E-Mail: Per.Wimmer@WimmerFinancial.comWebsite: www.WimmerFinancial.comSomers and Partners fungierte als Finanzberater sowie als Platzierungsvermittler des Unternehmens für die Kapitalplatzierung in Australien: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41709/171206 EUR Placement_DEPRcom.003.jpegAndrew Frazer, Managing DirectorLevel 9, 190 St Georges Terrace, Perth, WA, 6000Telefon: (08) 6141 6310E-Mail: afrazer@somersandpartners.com.auWebsite: www.somersandpartners.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!