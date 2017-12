Treasury Metals erhöht Umfang der zuvor angekündigten Flow-Through-Finanzierung auf 4,25 Mio. CAD

TORONTO, 6. Dezember 2017 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML - Treasury oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Konsortium unter der Leitung von Haywood Securities Inc. (das Konsortium) einen Änderungsvertrag unterzeichnet hat, um den Umfang der Privatplatzierung (das Angebot) von 4.500.000 Flow-Through-Stammaktien auf bis zu 6.350.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu erhöhen. Damit soll ein Bruttoerlös von insgesamt rund 4,25 Millionen $ erzielt werden. Die sonstigen Bedingungen des Angebots - wie etwa der Ausgabepreis von 0,67 $ pro Flow-Through-Aktie (der Ausgabepreis) - sind unverändert.Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien wird zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses (CEE) verwendet, bei welchen es sich um Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 zugunsten der Zeichner geltend gemacht werden. Den Erlös aus dem Angebot wird das Unternehmen zur beschleunigten Durchführung des aktuellen Infill-Bohrprogramms in der Tiefe und der Durchführung eines Stepout-Explorationsprogramms im Zielgebiet East Resource in seinem im Erschließungsstadium befindlichen Goldprojekt Goliath verwendet.Der Abschluss des Angebots soll um den 21. Dezember 2017 herum erfolgen und ist bestimmten üblichen Bedingungen vorbehalten, wie etwa dem Erhalt sämtlicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots begebenen Flow-Through-Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten plus einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden.Weitere Informationen über das Goldprojekt Goliath finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.treasurymetals.com. Treasury Metals ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Kürzel TML gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldmineralisierung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen. Treasury Metals hat vor Kurzem einen Antrag auf Erteilung einer Bergbaugenehmigung für das Goldprojekt Goliath gestellt.Besuchen Sie uns auch auf Twitter @TreasuryMetalsChris Stewart, President und CEOT: 1.416.214.4654cstewart@treasurymetals.comGreg Ferron, Corporate DevelopmentT: 1.416.214.4654greg@treasurymetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNicht zur Vereinbarung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!