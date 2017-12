Silber: Bullen scheitern kläglich

Nach dem Fehlausbruch über den Widerstand bei 17,91 USD setzte der Silberpreis zu einer deutlichen Korrektur an, die im Bereich der Unterstützung bei 16,26 USD Anfang Oktober gestoppt wurde. Anschließend bildete sich eine Dreiecksformation aus, die Ende November unterschritten wurde. Diesem Verkaufssignal folgte ein Einbruch, der auch an der 16,26 USD-Marke nicht abgebremst werden konnte. In dieser Woche fällt das Edelmetall bereits unter die 16,01 USD-Marke und dürfte den Abverkauf kurzfristig fortsetzen.Die Chance auf einen Trendwechsel im Bereich der 16,23 USD-Marke haben die Bullen vergeben. Damit steht als nächstes Ziel die 15,59 USD-Marke auf der Agenda. Eine kurzfristige Übertreibung bis 15,25 USD sollte aufgrund der Abwärtsdynamik eingeplant werden. Anschließend könnte eine Zwischenerholung bis 16,26 USD starten. Wird die 15,25 USD-Marke dagegen ebenfalls unterschritten, sind weitere Verluste bis 14,77 und 14,31 USD einzuplanen.Ein Wiederanstieg an die 16,26 USD-Marke würde den Abwärtstrend nicht in Frage stellen. Sollte die Marke dagegen überschritten werden, käme es zu einer Erholung bis 16,60 USD. Doch erst ein Ausbruch über die Barriere würde den Abverkauf neutralisieren und Silber wieder bis 16,96 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG