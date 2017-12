Gold-ETFs: Europäische Anleger investieren 2017 am meisten

Physische Goldbestände der ETFs in Tonnen.

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern seinen monatlichen Bericht zur Entwicklung der physischen Goldbestände der Edelmetall-ETFs im November. Wie daraus hervorgeht, haben die ETFs auch im vergangenen Monat wieder 9,1 Tonnen Gold im Wert von 393,4 Mio. $ zugekauft. Damit belaufen sich die weltweiten Gesamtstände per 30. November auf 2.357 Tonnen.Das Plus geht auf die ETF-Zuflüsse in Europa zurück. Hier stockten die ETFs ihre Bestände den Angaben nach um 15,8 Tonnen Gold (622 Mio. $) auf. Außerhalb Europas wurden dagegen Abflüsse verzeichnet. So ergab sich bei den nordamerikanischen ETFs ein Minus von 5,4 Tonnen Gold (198 Mio. $), während die asiatischen ETFs unterm Strich 0,3 Tonnen Gold verkauften. Bei allen anderen Gold-ETFs ergab sich ebenfalls ein Minus von 0,9 Tonnen.Insgesamt haben die Edelmetall-ETFs in diesem Jahr bislang 198 Tonnen Gold in Wert von 8,5 Milliarden $ zugekauft. Das verwaltete Vermögen der Gold-ETFs hat sich damit seit Dezember 2016 um 8,3% erhöht. Das größte Plus wurde in Europa mit 143 Tonnen (5,7 Milliarden $) verzeichnet, was 75% der Gesamtzuflüsse entspricht.Vor allen in Deutschland haben die Anleger verstärkt in Gold-ETFs investiert. Dem WGC zufolge entfallen 34% der weltweiten diesjährigen Zuflüsse auf deutsche ETFs. Allein Xetra-Gold verbuchte bis Ende November demnach ein Plus von 53,3 Tonnen (2,1 Milliarden $), wodurch sich das verwaltete Vermögen um 49% erhöhte.© Redaktion GoldSeiten.de