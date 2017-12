East Africa Metals Inc. erhält für sein Goldoxidprojekt Terakimti eine Bergbaulizenz

Aktuelle Oxiderzressourcen Terakimti2

Vancouver, 7. Dezember 2017 - East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM) (East Africa oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die von East Africa beantragte Bergbaulizenzvereinbarung für das Goldoxidprojekt Terakimti (das Projekt Terakimti) auf dem Projektgelände Harvest (zu 70 % im Besitz des Unternehmens) in der Verwaltungsregion Tigray der Demokratischen Volksrepublik Äthiopien (Äthiopien) von der Regierung genehmigt wurde.Die Bergbaulizenzvereinbarung wurde formell vom Bergbauministerium (Ministry of Mines, Petroleum, and Natural Gas oder Bergbauministerium), dem Premierminister und dem Ministerrat genehmigt. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf den Abschluss der bereits angekündigten Projektfinanzierung (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 10. November 2017) und wird die technische Planung und Erschließung des Projekts Terakimti fortsetzen.Andrew Lee Smith, CEO von East Africa, meint dazu: Dies ist ein entscheidender Erfolg für East Africa; wir schätzen die Bemühungen der Regierung und des Bergbauministeriums in Zusammenhang mit der Entwicklung der Bergbaulizenzvereinbarung für Terakimti sehr. Wir wollen die technische Planung und Erschließung des Projekts so rasch wie möglich umsetzen. Das Projekt Terakimti wird East Africa die Möglichkeit bieten, den ersten kommerziellen Haufenlaugungsbetrieb im Land zu errichten, und die Basis für weitere Explorations- und Erschließungsaktivitäten schaffen, um die Mineralressourcenbasis des Unternehmens in Äthiopien zu erweitern.- Mineralressourcen: 1.110.000 Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Erzgehalt von 3,20 Gramm Gold und 23,6 Gramm Silber pro Tonne, aus denen sich 114.000 Unzen Gold und 841.000 Unzen Silber ergeben;- Gewinnungsgrad der Haufenlaugung aus den Säulentests1: bis zu 74,8 % Gold und 39,4 % Silber;- Geplante Bergbaumethode: traditioneller Tagebau;- Geplante Verarbeitungstechnologie: Haufenlaugung zur Produktion von Doré-Barren (Gold/Silber).(1)Eine Zusammenfassung der metallurgischen Testergebnisse finden Sie in der Pressemeldung von East Africa Metals vom 23. Januar 2017.Das Projekt Terakimti soll als Tagebaubetrieb mit anschließender Haufenlaugung und Verarbeitung von Gold und Silber zu Doré-Barren vor Ort geführt werden. Für diese Erschließungsstrategie im Projekt Terakimti spricht, dass hier im Gegensatz zu anderen Lagerstätten die Goldoxid- und Silbermineralisierung gemeinsam in geringer Tiefe in weichem Gestein eingebettet vorliegt und im Rahmen metallurgischer Tests eine rasche und ertragreiche Förderung von grobkörnigem Gold mit zufriedenstellenden Perkolationsraten nachgewiesen werden konnte.Das Projekt Terakimti liegt rund 600 Kilometer nördlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Die Region ist über den gewerblichen Luftverkehr mit Addis Abeba verbunden und wird täglich angeflogen. Die Nähe des Projekts zu bestehenden Transport- und Stromversorgungseinrichtungen begünstigt das Erschließungspotenzial des geplanten Bergbaubetriebs. Die Stromversorgung des geplanten Bergbaubetriebs würde über das Stromnetz erfolgen; die nächstgelegene Starkstromleitung ist rund 7 Kilometer entfernt. Die Zufahrt zum Projektgelände erfolgt über eine asphaltierte Straße, die das Projekt mit der 40 Kilometer südlich des Projekts gelegenen Stadt Shire verbindet. Shire hat rund 60.000 Einwohner und verfügt über eine ausreichende Serviceinfrastruktur, um Projektaktivitäten außerhalb des Geländes zu unterstützen.Eine unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfung und Prüfung der sozioökonomischen Auswirkungen (EISA), die von der äthiopischen Firma Beles Engineering Pvt. Ltd. Co. durchgeführt wurde, bildet einen integralen Bestandteil der Bergbaulizenzvereinbarung. In dieser EISA wurden die Vorteile und Nachteile eines geplanten Bergbaubetriebs untersucht und man ist zum Schluss gekommen, dass neben der Kommune selbst auch die lokalen und regionalen Regierungen in entscheidendem Maße von den zu erwartenden Vorteilen profitieren würden. Die EISA ergab außerdem, dass die festgestellten negativen Auswirkungen durch die Umsetzung der geplanten Verwaltungs- und Überwachungspläne reduziert werden können, und sprach sich daher für eine Projektumsetzung aus.2 Neue Oxiderzressourcenschätzung zu Terakimti veröffentlicht am 27. Oktober 2015; Gültigkeitsdatum 18. Oktober 2015. Die vollständigen Daten zur Mineralressourcenschätzung finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 27. Oktober 2015 auf den Webseiten www.eastafricametals.com oder www.sedar.com. Im Anschluss an die Meldung der neuen Oxiderzressourcen wurde im Rahmen einer Überprüfung durch den qualifizierten Sachverständigen ein Fehler in der Tabellarisierung der Mineralressourcen entdeckt. Der Fehler war nicht essentiell und die korrigierten Daten zu den Ressourcen wurden über eine Pressemeldung von East Africa Metals am 11. Januar 2016 veröffentlicht. Die Metallpreise für Gold und Silber belaufen sich auf jeweils 1.300 $/Unze und 17,50 $/Unze.Den Oxidressourcen bei Terakimti liegen zusätzliche Gold-Kupfer-Ressourcen zugrunde und das Unternehmen plant, seine Bewertung dieser Ressourcen für die weitere Erschließung fortzusetzen.3 Erste Ressourcenschätzung zu Terakimti laut 43-101-konformem Fachbericht vom 14. Februar 2014; Gültigkeitsdatum 17. Januar 2014. Die vollständigen Daten zur Mineralressourcenschätzung finden Sie auf der Webseite des Unternehmens bzw. auf www.sedar.com. Die Metallpreise für Gold, Silber, Kupfer und Zink belaufen sich auf jeweils 1.400 $/Unze, 25,00 $/Unze, 3,50 $/Pfund und 0,90 $/Pfund.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.Für das Board of Directors:Andrew Lee Smith, P.Geo.CEONick Watters, Business DevelopmentTel: +1 (604) 488-0822E-Mail: investors@eastafricametals.comWebsite: www.eastafricametals.comVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, glauben, planen, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, budgetieren, können, werden, könnten, dürften, sollten, darauf hindeuten oder Abwandlungen solcher Begriffe oder an ähnlichen Bezeichnungen oder Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen von East Africa zum Zeitpunkt, an dem diese Informationen verfasst wurden. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von East Africa wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt des Erhalts der Bergbaugenehmigung; der zeitliche Ablauf der Erschließungsaktivitäten; der prognostizierte Gewinnungsgrad im Rahmen der Haufenlaugung; die frühe Exploration; der Abschluss der Vereinbarung mit der Explorations- und Erschließungsgesellschaft zum weiteren Ausbau des Projekts Magambazi oder zur Identifizierung anderer Geschäftschancen für das Unternehmen; die Mineralexploration und -erschließung; die Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der von East Africa getätigten Prognosen und Schätzungen, einschließlich der ersten Mineralressourcenschätzung für die Projekte Adyabo, Harvest und Magambazi; Zins- und Wechselkursraten; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von und Zugang zu Bohrgeräten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Regierungsauflagen; politische und wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Besteuerungsrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Investitionsaufwendungen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Erschließungsaktivitäten; Arbeitsbeziehungen; der spekulative Charakter der strategischen Metallexploration und -erschließung einschließlich der Risiken in Bezug auf Qualitätsverluste bei den Reserven; Streitigkeiten über Konzessionsrechte; Änderungen bei den Projektparametern im Zuge der detaillierteren Planung; sowie all jene Risikofaktoren, die in East Africas MD&A-Bericht für die drei und neun Monate zum 30. September 2017 bzw. zum Jahresende per 31. Dezember 2016, sowie im Börsenzulassungsantrag von East Africa vom 8. Juli 2013 angeführt sind. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Bei den angegebenen Gold-, Kupfer- und Silberwerten handelt es sich um In-situ-Ressourcen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geschätzten Mengen auch tatsächlich produziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, welche die Unternehmensführung für angemessen hält. Dazu zählen, ohne Einschränkung darauf, der zeitgerechte Abschluss der Finanzierung; der zeitgerechte Abschluss der definitiven Vereinbarung im Hinblick auf das Konzessionsgebiet Handeni; der Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreis; die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Umsetzbarkeit von Explorations- und Erschließungsaktivitäten; der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen bzw. Gerätschaften und Dienstleistungen zeitgerecht und kostengünstig zu beziehen; die Fähigkeit, den Betrieb auf sichere, effektive und effiziente Weise zu führen; die Erneuerung oder Verlängerung der Explorationslizenzen; der regulative Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten; die Erneuerung oder Erweiterung der Explorationskonzessionen sowie andere hier aufgeführte Annahmen und Faktoren. Obwohl East Africa versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Das Unternehmen übernimmt selbst bei Verfügbarkeit neuer Informationen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert. Dementsprechend werden Anleger darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht bedingungslos auf die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, außer in Verbindung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!