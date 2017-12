Goldreserven der Notenbanken: Türkei kauft im Oktober 30 t zu

Der World Gold Council (WGC) hat heute die aktualisierte Übersicht der offiziellen Goldreserven der Zentralbanken weltweit veröffentlicht. Für die meisten der aufgeführten Länder sind die Änderungen bis einschließlich Oktober in den Angaben berücksichtigt.Aus den jüngsten Zahlen geht hervor, dass die Türkei ihre staatlichen Goldbestände im Oktober am stärksten aufgestockt hat. Nachdem sie bereits im September 5 t des gelben Metalls kaufte, erhöhte sie ihre Reserven im Oktober um weitere 30,1 t. Das ist die größte Menge seit Januar dieses Jahres, als die türkische Zentralbank 33,9 t Gold erwarb. Damit hat sie ihre Goldreserven 2017 bislang kontinuierlich in jedem Monat erhöht.Ein deutliches Plus meldeten zudem Russland mit 22,3 t und Jordanien mit 6,2 t. Darüber hinaus kaufte auch Kasachstan im Oktober erneut 2,6 t Gold zu. Das Land stockt seine Goldbestände bereits seit Jahren Monat für Monat auf. Ein weiterer Käufer war im Oktober Kolumbien mit 0,9 t.Eine Verringerung der Goldreserven ergab sich dagegen in Deutschland, wo die Bundesbank 0,1 t verkaufte. Auch Mexiko meldete einen Rückgang der Bestände um 0,1 und die Ukraine verkaufte im Oktober ebenfalls 0,3 t Gold.© Redaktion GoldSeiten.de