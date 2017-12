BAML erwartet 2018 nur leichte Kursgewinne bei Gold und Silber

Die Bank of America Merrill Lynch sieht im kommenden Jahr kaum Aufwärtspotential für den Goldpreis. Die berichtete kitco.com unter Berufung auf den in dieser Woche veröffentlichten Jahresausblick der Bank.Den Angaben nach sagen die Analysten der Bank für 2018 einen Durchschnittspreis von 1.326 $ je Unze Gold und damit nur ein geringes Plus gegenüber dem aktuellen Preisniveau vorher. Der Silberkurs könne sich jedoch etwas besser entwickeln und im Jahresdurchschnitt auf 17,41 $ je Unze steigen. Verglichen mit seinem derzeitigen Stand entspräche das einem Anstieg von etwa 8%.Francisco Blanch, der Leiter der Abteilung für Rohstoffe und Derivate bei der BAML, nannte steigende Realzinsen und eine Erholung des US-Dollars als Gründe für die vorsichtigen Prognosen. "Die Inflation wird sich zwar etwas erhöhen, doch insgesamt bleibt das makroökonomische Umfeld schwierig für Gold", so der Experte.Dem Artikel zufolge erwartet die Bank im kommenden Jahr drei Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed und eine positive Entwicklung der US-Wirtschaft. Letztere wird nach Einschätzung der Analysten 2,4% wachsen.Sollte die Inflation im nächsten Jahr jedoch höher steigen als erwartet, könnte das positive Auswirkungen auf den Goldpreis haben. In jedem Fall empfiehlt die BAML allen Investoren, 5% ihres Kapitals in Gold anzulegen.© Redaktion GoldSeiten.de