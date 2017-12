Es ist noch zu früh für Optimismus im Goldsektor

Seit September waren wir in Bezug auf die Edelmetalle durchgehend bearish. Das hat unsere Leser geärgert. Die schwache Kursentwicklung, die ungünstigen Divergenzen zwischen Gold und den Goldaktien und die bearishen Fundamentaldaten stellen derzeit jedoch ein zu hohes Hindernis für den Sektor dar. Die Aktien der Goldunternehmen sind in dieser Woche schließlich stark gefallen und haben allein in den letzten sieben Handelstagen weitere 7% - 8% nachgegeben. Die Gold- und Silberpreise in Fremdwährungen sind ebenfalls deutlich gesunken. Der Goldpreis in US-Dollar ist bislang noch nicht eingebrochen, aber alles deutet darauf hin, dass es bald soweit sein wird.Der folgende Chart zeigt den Kerzen-Tageschart der Minenindices GDX und GDXJ, die ihre Abwärtsbewegung am Montag begannen. In den letzten sieben Handelstagen ging es für die Goldunternehmen steil bergab. Ein weiterer Rückgang um etwa 3% würde sowohl den GDX als auch den GDXJ auf die wichtige Unterstützung bei 21,00 $ bzw. 29,50 $ sinken lassen. Die Goldunternehmen machen einen zunehmend überverkauften Eindruck. Eine Erholungsbewegung ist ausgehend vom derzeitigen Kursniveau durchaus möglich.Im Gegensatz zum Rest des Sektors ist der Goldkurs selbst noch nicht eingebrochen und hält sich über der 1.260-$-Linie. Wie wir im nächsten Chart sehen können, hat Gold in den Fremdwährungen (Gold/FC) seine Unterstützung bereits verloren und ist auf ein 4-Monatstief gefallen. Zuvor hatte das Gold/FC-Verhältnis den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt siebenmal getestet. Der Goldkurs in US-Dollar liegt bislang noch über dem Bereich, in dem verschiedene Unterstützungslinien wie die seitlich verlaufende Unterstützung, der 200-Tages-Durchschnitt und der 400-Tages-Durchschnitt aufeinander zulaufen. Alles deutet darauf hin, dass Gold nach unten durch die 1.260-$-Linie brechen wird. Die nächste Unterstützung wäre dann im Bereich von 1.205-1.220 $ zu finden.Aus der Vogelperspektive betrachtet ist die Lage für die Goldunternehmen noch immer ermutigend, aber zuerst müssen sie die kommenden Monate überstehen. Die nächstliegende Unterstützung befindet sich bei 21,00 $ für den GDX und bei 29,50 $ für den GDXJ. In Zukunft (womöglich im ersten Quartal 2018) könnten die Kurse jedoch bis in den Bereich der Tiefs vom Dezember 2016 fallen. Ich würde es im Allgemeinen bevorzugen, erst nach diesem Rückgang wieder zu kaufen und nicht beim aktuellen Kursniveau.Bei Veröffentlichung dieses Artikel ist der Goldkurs bereits unter 1.260 $ gefallen und die Goldaktien haben sich ihren Unterstützungslinien stark angenähert. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich die Goldaktien und Silber etwas erholen, sobald Gold in den Bereich seiner starken Unterstützung bei 1.220 $ fällt. Alles in allem werden wir den Sektor jedoch erst dann wieder bullisch betrachten, wenn sich die Marktstimmung deutlich verschlechtert hat und die Goldaktien sich ihren Tiefs vom Dezember 2016 annähern. Bei den Junior-Unternehmen zeichnen sich bereits vielversprechende Werte ab, aber es ist noch zu früh, um bullisch zu werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 7. November 2017 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.