Global Li-Ion Graphite Corp. erhält Genehmigung für Betriebsplan vom US-Bundesstaat Nevada

Vancouver, 8. Dezember 2017 - Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE: LION) gibt bekannt, dass der Betriebsplan (Plan of Operations), den das Unternehmen bei USDA und US Forest Services bezüglich der Arbeiten auf dem Graphitprojekt Chedic eingereicht hat, genehmigt wurde. Das Unternehmen möchte sofort mit den Arbeiten beginnen, zu denen Bestätigungs- und Erkundungsbohrungen gehören.Die Liegenschaft befindet sich in Carson City, einer zusammengelegten Gemeinde mit einer Fläche von 157 km², die entstand, als 1969 die Gemeinden Ormsby County und die Hauptstadt Nevadas, Carson City, zusammengelegt wurden. Das Projektgebiet Chedic liegt im Bergbaubezirk Voltaire, der mehrere kleine Wolfram-, Silber- und Goldlagerstätten umfasst, die in den 1870ern und 1880ern entdeckt wurden und mit Intrusionen von Granitgestein aus der Kreidezeit zusammenhängen.Die Liegenschaft besteht aus 50 unpatentierten Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von rund 1.000 Acres. Die Claims verlaufen über ein Gebirgstal und den Gipfel der Carson Range direkt westlich von Eagle Valley, wo die Stadt liegt.Diese Pressemitteilung wurde von William Feyerabend CPG., dem qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.Global Li-Ion Graphite ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Graphitprojekten konzentriert und damit die schnell wachsende Energiespeicherindustrie versorgen möchte. Für die Herstellung jeder Lithium-Ionen-Batterie sind Graphit, Lithium, Kobalt und Nickel erforderlich. Global Li-Ion Graphite bewertet zurzeit aktiv die Akquisition zusätzlicher Projekte, um ein erstklassiges Graphitversorgungsunternehmen aufzubauen.Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).Jason Walsh, Director & OfficerTel: 604.608.6314E-Mail: info@liongraphite.comGlobal Li-Ion Graphite Corp.908 - 510 Burrard StreetVancouver, B.C. V6C 3A8Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!