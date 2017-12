Argonaut bestätigt Sovereign Metals Ltd. als "spekulativen Kauf"

Argonaut hat Sovereign Metals in einer neuen Studie als "spekulativen Kauf" bestätigt:In dieser Woche hat das Unternehmen die Landflächen rund um das Malingunde Projekt deutlich vergrößert und dies nach den abgeschlossenen Bohrungen nahe der neuen Regionen. Ich vermute, dass sich die Grafit-Vorkommen fortsetzen und man deshalb diesen Schritt gegangen ist.Heute war die Hauptversammlung und alle Punkte wurden einstimmig genehmigt. Auch der weitere Aktienkauf von Chairman Ian Middlemas! Er wird in der zweiten Tranche der zuletzt durchgeführten Kapitalerhöhung erneut Aktien kaufen und seinen Bestand ausbauen!Er wird wissen warum.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.