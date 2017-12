Wo bleibt sie die Superrallye?

Es würde dem Zweck meines Artikels dienen, wenn jeder Leser heute einmal ehrlich seine eigene Reaktion hinterfragt und dann entsprechend handelt oder aber ganz bewusst keine Handlung unternimmt.Die vor über 5 Wochen von uns im Chart hinterlegten Zielbereiche (blaue Boxen im Chart) sind seit 2 Tagen im Silber erreicht worden, im Gold bewegen wir uns direkt darauf zu.Wenn wir der fundamentalen Lehre Glauben schenken wollen, ist dies natürlich zum wiederholten Mal reiner Zufall, denn niemand kann auf Monate im Voraus Kurse genau berechnen, daher müssen wir die größten Glückspilze der letzten 5 Jahre sein.Wenn Sie nun also zu der Fraktion gehören, die sich stets darüber aufregt, dass ich Dinge am Anlegerverhalten anspreche, die unbequem sind, die aber womöglich mit Ihnen räsonieren, dass ich Ihnen nicht seit Jahren die Story von der Superrallye zum Mond aufgeschwatzt und daher korrekterweise eine Kursrichtung vorausprognostiziert habe, die nicht den Sehnsüchten und Hoffnungen der Anleger entspricht.Dann bitte, seien Sie so ehrlich, und ignorieren Sie auch unseren aktuellen Zielbereich. Drücken Sie erst den Daumen-runter-Button und dann ganz, ganz fest beide Daumen, dass wir, was die kommende Kursbewegung angeht, nicht richtig liegen.Das ist nur fair, finden Sie nicht auch?Was ist den nun aktuell wieder passiert? Sind wir durchgestartet? Hat es sich in diesem Jahr irgendwann ausgezahlt, auf die breite Fraktion der Analysten zu hören, die stets und ohne unterlass von einem kommenden gigantischen Anstieg auf diesem Newsportal berichtet haben?Bitte stellen Sie sich die Frage! Jedes mal mit Verweis auf Überschuldung der Staaten und Ausweitung der Geldmenge. Die gleichen Argumente die schon seit Jahren benutzt werden und die Edelmetalle seit Jahren keinen Pfifferling darauf geben. Es hat keinen Einfluss auf die Preisbildungund wird in Zukunft auch keinen haben. Schauen Sie jedoch wie populär diese Aussagen sind, die jeglicher Realität entbehren. Schönrednerei vom allerfeinsten um die Hoffnungen der Anleger zu bedienen. Es funktioniert jedes mal! Daumen hoch im dreistelligen Bereich.Wenn man aber eine unangepasste Analyse liest, die erwiesenermaßen seit Jahren auf der richtigen Seite des Marktes steht, aber nicht die Sehnsucht der Anleger bedient, dann macht man sich gar nicht beliebt bei den Goldbugs.Es sind die Goldbugs die seit 2011 am Markt dauerhaft Kapital geben, anstatt es zu nehmen.Auch diese Aussage wird vielen nicht gefallen, es macht sie aber nicht weniger wahr.Ich verzichte heute einmal ganz bewusst auf Zielmarken, Einstiegspunkte, Stopps oder sonstige Analyse. Wer diese haben möchte, weiß ganz genau, wie er Sie bei uns erhält.Dann sollte man aber schon daran glauben, das es funktioniert und egal ist welche Richtung die Metalle einschlagen, Hauptsache man versteht daran zu partizipieren.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de