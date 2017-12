Kitcos Goldumfragen: Finanzexperten erwarten Kursrückgang

In Bezug auf die Entwicklung des Goldpreises in dieser Woche sind die Vertreter der Wall Street weiterhin bearish eingestellt, während die Privatanleger zu fast gleichen Teilen optimistisch und pessimistisch sind. Dies geht aus der aktuellen Umfrage von kitco.com hervor.19 Analysten und professionelle Marktbeobachter nahmen letzte Woche an der Umfrage teil. Zehn von ihnen (53%) gaben an, dass sie in dieser Woche mit sinkenden Goldpreisen rechnen, während sieben (37%) einen Kursanstieg erwarten. Zwei der Finanzexperten (11%) glauben, dass sich der Goldkurs vorerst seitwärts entwickeln wird.Die Vertreter der Main Street sind offenbar unentschlossen: Wie die wöchentliche Umfrage zeigte, sind 47% bzw. 400 der insgesamt 847 Teilnehmer bullisch, während 46% bzw. 393 Teilnehmer bearish sind. Die restlichen 56 Privatanleger (6%) waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de