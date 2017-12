Petaquilla Minerals Ltd. plant den Neustart der Molejon-Mine in Panama

Das neu formierte Management der Petaquilla Minerals-Gruppe gibt bekannt, dass die Gesellschaft mit Wirkung zum 01.10.2017 alle erforderlichen Arbeiten in Auftrag gegeben hat, um in ihrer derzeit stillgelegten Goldmine in Panama die schrittweise Wiederaufnahme der Goldgewinnung im ersten Quartal 2018 sicherzustellen.Es wurden zusätzliche Mitglieder in das Board of Directors gewählt, um die anstehenden Aufgaben zielgerecht anzugehen und abzuschließen, insbesondere für Corporate Gouvernance, Investors Relation und Kapitalbeschaffung. Für den deutschsprachigen Raum steht als Ansprechpartner für weitergehende Informationen die wth Beteiligungsgesellschafft mbH unter ihrer Internetadresse wthlz2@gmx.de jederzeit zur Verfügung.Richard Fifer C.Executive ChairmanPetaquilla Minerals Ltd.1230 - 777 Hornby StreetVancouver, British Columbia V6Z 1S4info@petaquilla.com