COT-Update: Sehr gute Bewegung!!

Die jüngsten COT-Daten wurden per 05.12.2017 bei einem Goldpreis von 1.275,90 USD (Fixing London) ermittelt. Im Vergleich zur Vorwoche ein um 18 USD niedrigerer Goldpreis. Die weitere Bewegung auf unter 1.250 USD ist also noch gar nicht berücksichtigt!Die Commercials haben in dieser Bewegung kräftig Long-Positionen gekauft (+15.678 Kontrakte) und die Short-Position deutlich um 40.973 Kontrakte reduziert. Eine der stärksten Bewegungen seit vielen Wochen!Insgesamt sackte die Netto-Short-Position somit von 246.541 auf 189.890 Kontrakte zusammen!Die Big Speculators (Fonds, Hedge-Fonds, etc.) haben begonnen, die Segel zu streichen. Es wurden 36.150 Long-Positionen verkauft und die Short-Position wurde um 14.938 Kontrakte erhöht.Zusammengefasst führten die Umschichtungen zu einem Einbruch der Netto-Long-Position von 224.417 auf 173.329 Kontrakte.Die Kleinspekulanten haben ebenfalls die Flinte ins Korn geworfen. Die Netto-Long-Position wurde von 22.124 auf 16.561 Kontrakte deutlich abgebaut (-25%).© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).