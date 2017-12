Tahoe Resources - Die Bären übernehmen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources Inc. verbleibt in einem unveränderten Zustand absoluter Schwäche. Mit dem neuen Verlaufstief bleiben die Bären im Vorteil und ein Touch der runden Marke von 4,00 USD erscheint nur noch eine Frage der Zeit. Im weiteren Verlauf sind Anschlussverluste über 3,50 USD und 3,00 USD einzukalkulieren. Insbesondere auch aufgrund des Goldpreises unterhalb von 1.260,00 USD je Feinunze.Bullische Gedanken könnte man in diesem Kontext erst bei einer Rückkehr über 4,65 USD erwägen. Zumindest eine technische Gegenbewegung in Richtung von 6,00 USD wären dabei denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.