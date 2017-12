Mitsubishi: Goldrally im Zuge der Zinserhöhung?

Der Goldpreis könnte von der in dieser Woche erwarteten Zinserhöhung in den USA profitieren. Dieser Ansicht ist der für Mitsubishi tätige Edelmetallanalyst Jonathan Butler, der davon ausgeht, dass die Investoren eher Gold kaufen werden, wenn die Zinsanhebung einmal beschlossene Sache ist.Wie kitco.com gestern meldete, hält der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Federal Reserve heute und morgen seine vierteljährliche Sitzung ab. An den Märkten geht man davon aus, dass die Zentralbanker den Leitzins dabei um 0,25% erhöhen."Gold und die Edelmetalle werden tendenziell eher dann gekauft, wenn die Zinserhöhung feststeht, während sie zuvor im Zuge der Spekulationen über einen möglichen Zinsschritt eher abverkauft werden", erklärt Butler seine Prognose, die scheinbar im Widerspruch zur allgemeinen Auffassung steht, dass sich Zinsanhebungen positiv auf den US-Dollar, aber negativ auf den Goldpreis auswirken. Seiner Ansicht nach sind es jedoch eher die Zinserwartungen der Märkte, die den Goldpreis beeinflussen.Kurzfristig könne sich der Goldkurs also durchaus erholen, doch mittelfristig sei seine Entwicklung von den Zins- und Wirtschaftsaussichten im nächsten Jahr abhängig. Entsprechende Prognosen der Fed werden am Mittwoch veröffentlicht. Äußern sich die Notenbanker im Bezug auf weitere geldpolitische Straffungen eher vorsichtig, könnte das den Goldpreis nach Ansicht des Experten unterstüzen.Zusätzlichen Auftrieb könnte er zudem durch Absicherungskäufe erhalten, wenn die Marktteilnehmer glauben, dass Risikoassets wie die zuletzt stark gestiegenen Aktien reif für eine Korrektur sind.© Redaktion GoldSeiten.de