LSC Lithium Corp. erweitert hochgradiges Lithiumprofil bei Pastos Grandes

Aktienkapital

Ausstehende Aktien 141,6 Mio.

Optionen(1) 9,4 Mio.

Warrants 10,8 Mio.

Vollständig verwässerte 161,8 Mio.

ausstehende

Aktien

Toronto, 11. Dezember 2017 - LSC Lithium Corp. (TSX-V: LSC) (LSC oder - zusammen mit seinen Tochtergesellschaften - das Unternehmen) freut sich, den Abschluss des zweiten Bohrlochs (SPG-2017-04A) seines insgesamt sechs Bohrlöcher umfassenden Phase-1-Programms bei Salar de Pastos Grandes bekannt zu geben. Die Analyseergebnisse der Lithiumsole in diesem Bohrloch weisen auf eine umfassende und offene Mineralisierung in der Tiefe hin.- Spitzenwert von 528 mg/l Li durchschnitten- 3 mächtige Zonen einer Lithiummineralisierung in der Tiefe verzeichnet, die nach wie vor offen ist- 3 mächtige Zonen einer Lithiummineralisierung durchschnitten, einschließlicho 62 m mit 500 mg/l Li von 342 m mit durchschnittlichem Mg-Li-Verhältnis von 6,7o 110 m mit 388 mg/l Li von 192 m mit durchschnittlichem Mg-Li-Verhältnis von 6,6o 83 m mit 326 mg/l Li von 9 m mit durchschnittlichem Mg-Li-Verhältnis von 6,3- Mineralisierungsprofil im Salar erheblich erweitert- Konzessionsgebiete von LSC mit einer Größe von insgesamt 2.683 ha bei Salar de Pastos Grandes, wobei 75 % der Konzessionsgebiete von LSC (2.012 ha) an der Oberfläche des Salars vorkommen- Erstellung eines Mineralressourcenberichts gemäß NI 43-101 im 2. Quartal 2018 im Soll- LSC zieht eine Zusammenlegung der Produktion bei Pastos Grandes mit jener des nur 17 km entfernten Projekts Pozuelos in Erwägung, wobei die zentralisierte Verarbeitung aufgrund der chemischen Ähnlichkeiten sowie aufgrund der Kapital- und Betriebskosteneinsparungen bei Pozuelos stattfindet. LSC geht davon aus, bis Jahresende eine Mineralressourcenerklärung gemäß NI 43-101 für sein Projekt Pozuelos zu erstellenDas Unternehmen freut sich, den Abschluss seines zweiten Bohrlochs (SPG-2017-04A) im Konzessionsgebiet Pastos Grandes bekannt zu geben (siehe Karte 1). Dieses Bohrloch lieferte konstant hohe Lithiumgehalte und ist in der Tiefe weiterhin offen (siehe Tabelle 1). Diese Ergebnisse erweitern das mineralisierte Profil im Konzessionsgebiet von LSC, was die Qualität dieses Salars verdeutlicht und dem Plan von LSC entspricht, im zweiten Quartal einen Mineralressourcenbericht gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) zu erstellen. Die bereits gemeldeten früheren Ergebnisse des ersten Bohrlochs (SPG-2017-02B) Siehe Pressemitteilung von LSC vom 14. November 2017.wiesen ebenfalls auf eine mächtige Sequenz einer lithiumhaltigen Solemineralisierung hin, die in einer Tiefe von über 500 Metern weiterhin offen war. Eine Zusammenfassung des Bohrprogramms von LSC bei Salar de Pastos Grandes entnehmen Sie bitte Tabelle 2.Gut mineralisierte lithiumhaltige Sole-Grundwasserleiter, die im aktuellen Bohrloch durchschnitten wurden, kommen in drei Hauptzonen vor: in der oberen Zone, die von Haliten geprägt ist, zwischen neun und 92 Meter, in der mittleren Zone mit dazwischen liegenden Haliten und feinkörnigem Sand zwischen 192 und 302 Meter sowie in der unteren Zone zwischen 342 und 404 Meter, bestehend aus dazwischen liegendem feinkörnigem Sand, Ton und Halit, in der Tiefe jedoch ebenfalls weiterhin offen. Die obere Zone weist durchschnittlich 326 Milligramm Lithium pro Liter auf 83 Metern mit einem Magnesium-Lithium-Verhältnis von 6,08 bis 7,10 auf, die mittlere Zone weist durchschnittlich 388 Milligramm Lithium pro Liter auf 110 Metern mit einem Magnesium-Lithium-Verhältnis von 6,27 bis 6,98 auf und die untere Zone weist durchschnittlich 500 Milligramm Lithium pro Liter auf 62 Metern mit einem Magnesium-Lithium-Verhältnis von 6,59 bis 6,79 auf und ist in der Tiefe weiterhin offen. Solepacker wurden bis in eine Tiefe von 404 Metern abgesenkt, doch aufgrund instabiler Bohrlochbedingungen zwischen 404 Meter und dem Ende des Bohrlochs bei 554 Meter wurde diese Zone nicht erprobt. Die Geologie wurde dennoch aufgezeichnet, da es sich um dasselbe Material handelt wie bei der hochgradigen Zone oberhalb.Ian Stalker, President und CEO von LSC, sagte: Die Konsistenz der Größe des Gebiets und der mächtigen Zonen der Lithiummineralisierung, die bei Pastos Grandes weiterhin durchschnitten wird, ist äußerst vielversprechend. LSC ist auf einem guten Weg, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einen Mineralressourcenbericht über dieses Projekt zu erstellen. Wir verzeichnen auch Fortschritte bei der Weiterentwicklung unserer anderen Schlüsselprojekte, einschließlich Rio Grande, Pozuelos, Salinas Grandes und Jama, die sich in unterschiedlichen Erschließungsphasen befinden. Der Höhepunkt ist die Erstellung von drei Mineralressourcenschätzungen in den kommenden vier Monaten.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41769/LSC Press Release Pastos Grandes FINAL_deprcom.001.pngKarte 1: Salar de Pastos Grandes - Standorte der BohrkragenTabelle 1: Probenergebnisse des SoleverpackersBohrloch SPG-2017-04A bei Salar de Pastos Grandes (Ergebnisse per 6. Dezember 2017)http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41769/LSC Press Release Pastos Grandes FINAL_deprcom.002.pngTabelle 2: Zusammenfassung des Bohrprogramms - Salar de Pastos GrandesDie Soleproben werden mithilfe eines Verpackersystems aus den Diamantbohrlöchern gefördert, um spezifische Ebenen in den Bohrlöchern zu isolieren, und von Alex Stewart Assayers (ASA) in Jujuy (Argentinien) analysiert.LSC gibt auch bekannt, dass die Kapitalisierung von LSC per 30. November 2017 wie im Folgenden beschrieben lautet:(1) Optionen weisen einen Ausübungspreis von 1,30 C$ auf und werden über einen Zeitraum von drei Jahren emittiert. Alle Optionen verfallen fünf Jahre nach dem Emissionsdatum.LSC gibt auch bekannt, dass das Board of Directors von LSC Angestellten und Beratern im Rahmen des Bonus-Aktienoptionsplans von LSC 600.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 1,60 Kanadischen Dollar pro Stammaktie gewährt hat. Die Optionen weisen eine Laufzeit von fünf Jahren auf. Die neuen Aktienoptionen, die neuen Angestellten und Officers gewährt wurden, sind Teil des jährlichen Vergütungspakets des Unternehmens. Infolge dieser Gewährung verfügt LSC über 9.975.000 emittierte Aktienoptionen, was 7,04 Prozent des emittierten und ausstehenden Aktienkapitals darstellt.Die Soleprobennahmen für Verpackertests beinhalteten die Entnahme von Sole aus dem Probenintervall in einem 20-Liter-Behälter, der mehrmals mit frischer Sole durchgespült wurde, bevor die Probe entnommen wurde. Die Sole wurde in Ein-Liter-Probenflaschen gegossen, die zuvor mehrmals mit frischer Sole aus dem 20-Liter-Behälter durchgespült worden waren. Die Probenflaschen wurden zur Gänze befüllt, um den Eintritt von Luft zu verhindern, und mit eine leckdichten Kappe versiegelt. Die Proben wurden etikettiert und die Etiketten mit Klarsichtklebeband abgedeckt, um ein Löschen der Probendaten zu verhindern. Alle Proben blieben in Besitz des Standortgeologen, bis sie mittels Kurier zu Alex Stewart Laboratory nach Mendoza (Argentinien) transportiert wurden.LSC wendet ein gut entwickeltes QA/QC-Programm an. Die Soleanalyse wird bei ASA in Mendoza (Argentinien) durchgeführt. ASA ist von LSC unabhängig, kann eine beträchtliche Erfahrung bei der Analyse von Lithiumsolen vorweisen und ist gemäß den Standards von ISO 17025 zertifiziert. Soleanalysen werden unter Anwendung von ICP-, gravimetrischen, potenziometrischen und volumetrischen Methoden durchgeführt, wie in einer Pressemitteilung von LSC vom 10. April 2017 detailliert beschrieben wurde.ASA fügt jeder 20. Probe eine interne Doppelprobe hinzu. LSC fügt in einem Probensatz Leer- und Standardproben im Verhältnis 1:20 hinzu. Standardproben sind interne Standardproben, die von LSC entwickelt und mittels Ringversuche zertifiziert wurden. LSC verwendet destilliertes Wasser als Leerproben.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von Donald H. Hains, P.Geo., erstellt und genehmigt wurden. Herr Hains ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und von LSC unabhängig. Herr Hains hat alle Probennahme-, Analyse- und Testdaten, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zugrunde liegen, mittels Vor-Ort-Inspektion während der Bohrungen verifiziert. Dabei wurden auch Fotos des Bohrkerns geprüft, um die Lithologie zu verifizieren, Analysezertifikate mit der Analysedatenbank verglichen und die Pumptestdaten geprüft. Es gibt keine Bohrungen, Probennahmen, Gewinnungen oder andere Faktoren, die die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Daten erheblich beeinträchtigen könnten.LSC Lithium hat ein umfassendes Portfolio an vielversprechenden lithiumreichen Salaren zusammengestellt und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner Konzessionsgebiete in fünf Salaren: Pozuelos, Pastos Grandes, Río Grande, Salinas Grandes und Jama. Alle Konzessionsgebiete von LSC befinden sich im Lithiumdreieck, einem Gebiet am Schnittpunkt zwischen Argentinien, Bolivien und Chile, wo die weltweit reichhaltigsten Lithiumsolelagerstätten vorgefunden werden. LSC Lithium verfügt über ein Landpaketportfolio mit einer Größe von insgesamt 300.000 Hektar, was einem umfassenden, vielversprechenden Lithiumsalar in Argentinien entspricht.Ian Stalker, President und Chief Executive OfficerSuite 3001, 1 Adelaide Street EastToronto, Ontario M5C 2V9(416) 304 9384E-Mail: info@lsclithium.comWeb: lsclithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance, einschließlich Aussagen hinsichtlich der Fähigkeit und des erwarteten Zeitpunkts der Erstellung eines Berichts gemäß NI 43-101 über Salar de Pastos Grandes im zweiten Quartal 2018 sowie des Zeitpunkts und der Fähigkeit hinsichtlich der Erstellung eines Berichts gemäß NI 43-101 für andere Konzessionsgebiete von LSC (Salar de Pozuelos, Salar de Rio Grande, Salar de Salinas Grandes und Salar de Jama); der Fähigkeit, Solen mittels der Technologie Dritter zu erproben; der Fähigkeit, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses des Bohrprogramms bei Pastos Grandes; der Fähigkeit, die Produktion von Pastos Grandes und Pozuelos zusammenzulegen; des insgesamt enthaltenen Lithiumbestandes von LSC; der Fähigkeit, weitere Ergebnisse für Pastos Grandes zu liefern; sowie des Vorkommens einer umfassenden und offenen Mineralisierung in der Tiefe. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, prognostizieren, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen hinsichtlich Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen darstellen und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von LSC hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen den Erwartungen von LSC entsprechen, unterliegt einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Faktoren, die den Annahmen des Managements zugrunde liegen, wie etwa Risiken in Zusammenhang mit: Besitzrechten, Genehmigungen und Behörden; Explorationen und der Ermittlung von Ressourcen oder Reserven in den Bolera-Konzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten von LSC; der Volatilität von Lithiumpreisen und des Lithiummarktes; Wechselkursschwankungen; der Volatilität des Aktienkurses von LSC; dem Erfordernis weiterer beträchtlicher Gelder für Erschließungsarbeiten, die möglicherweise nicht verfügbar sind; Änderungen der nationalen und lokalen Rechtsprechung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsbestimmungen oder Steuergesetze und deren Umsetzung; behördlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Argentinien oder anderen Ländern; Rechtsstreiten; Streitigkeiten hinsichtlich Besitzrechte, Konzessionen oder Lizenzen in Zusammenhang mit den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Beteiligung besitzt; enormen Kostensteigerungen oder Schwierigkeiten mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder der Technik in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit der Erschließung und dem Abbau in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich davon unterscheiden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen verlangt. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich jedwede zukunftsgerichtete Information in dieser Pressemitteilung. Weitere Informationen erhalten Sie in der Einreichungserklärung des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com.Weder TSX Venture Exchange Inc. noch dessen Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligtDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 