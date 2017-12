Altiplano Minerals erwirbt Anteile von Comet am chilenischen Joint Venture

11. Dezember 2017 - Altiplano Minerals Ltd. (TSXV: APN) ) (APN oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit Comet Exploration Ltd. (Comet) eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent; LOI) hinsichtlich des Erwerbs von Comets verbleibender Beteiligung von 50 % am gemeinsamen chilenischen Joint Venture (das CJV) für die zwei Kupfer- und Goldprojekte Farellon und Maria Luisa (die Projekte) unterzeichnet hat. Die Projekte befinden sich unweit der Stadt La Serena in der Republik Chile. Mit der LOI erhält APN sämtliche ungeteilten Rechte (100 %) an den Projekten. APN ist fortan der Betreiber der Projekte und das CJV ist damit effektiv aufgehoben.John Williamson, CEO von APN, sagte dazu: Die Transaktion beruht auf dem möglichen kurzfristigen Produktions- und Cashflow-Potenzial unserer Abbaustätten unterhalb der historischen Mine Farellon, dem mittelfristigen Potenzial der historischen Mine im Projekt Maria Luisa, sobald wir ein besseres Verständnis der vorliegenden komplexen Geologie haben, und dem langfristigen Potenzial für die Identifizierung und Nutzung von neuen Bergbauchancen in Chile unter Anwendung unserer Expertise und Erfahrung. Wir möchten Comet für dessen klaren Vertrauensbeweis danken und freuen uns, dass Comet uns die Weiterentwicklung seiner Flaggschiff-Projekte auf professionelle und unternehmerische Weise anvertraut hat. Unser Ziel ist es, sämtliche Erwartungen zu übertreffen.Gemäß der LOI muss das Unternehmen 7,5 Millionen Stammaktien zu einem angenommenen Wert von 0,20 $ pro Aktie an Comet begeben und innerhalb der nächsten 90 Tage 50.000 AU$ an Comet zahlen, unter Berücksichtigung der Ausgabe von Comet-Stammaktien durch Comet mit einen Preis von A$ 0,10 pro Aktie oder niedriger, je nach Verkaufsbedingungen, wie sie Dritten zu Marktbedingungen angeboten werden. Comet wird außerdem eine Reingewinnbeteiligung von 10 % an den Projekten erhalten, bis ein Gesamtbetrag von 1,5 Millionen C$ an Comet gezahlt wurde.Die LOI steht unter Vorbehalt gewisser Bedingungen, u.a. auch der Zustimmung der TSX Venture Exchange.Altiplano wird am Freitag, 15. Dezember 2017 um 13:15 Uhr PST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Aktionäre über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Teilnehmer sollten sich fünf bis zehn Minuten vor der geplanten Startzeit einwählen.Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz wählen Sie sich bitte unter einer der folgenden Rufnummern ein:- Kanada und Vereinigte Staaten: 1-866-512-0904; Passwort: 4156996;- Deutschland: 0800-589-4596; Passwort: 4156996; und- Österreich: 0800-297228; Passwort: 4159669.Möchten Sie von einem anderen Land aus teilnehmen, setzen Sie sich bitte mit Jeremy Yaseniuk vor dem Beginn der Telefonkonferenz in Verbindung. Die Kontaktdaten sind weiter unten angeführt. Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSX-V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits in Kanada und auch anderen Ländern mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.FÜR DAS BOARD:John Williamson e.h., President und CEOTel: (780) 437-6624Jeremy Yaseniuk, Directorjeremyy@altiplanominerals.comTel: (604) 773-1467www.altiplanominerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!