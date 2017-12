Lithium Energi Inc. gibt Beginn der Explorationsaktivitäten und Liegenschafts-Update bekannt

Toronto, 12. Dezember 2017 - Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV: LEXI) (FR:LO9) ("LEXI" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2018 in Verbindung mit den Fortschritten des Status seines Liegenschaftsbesitzes in der argentinischen Provinz Catamarca mit der Phase I seiner Explorationspläne auf der Liegenschaft beginnen wird.LEXIs Explorationsleiter, Miles Rideout, sagte heute in Catamarca, dass das Unternehmen im Januar 2018 mit der Phase I seiner Explorationspläne auf der Liegenschaft beginnen werde: "Das Liegenschaftspaket des Unternehmens ist ausgedehnt und deshalb wurden unsere Explorationspläne basierend auf der bekannten Geologie, der relativen Wichtigkeit und der geografischen Bereiche innerhalb des Salar-Komplexes Antofalla in Phasen eingeteilt. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2018 Geländezeit mit einem der führenden geophysikalischen Unternehmen in Südamerika, Quantec Geoscience Ltd., reserviert. Die seit 30 Jahren bestehende Quantec Geoscience Ltd. ist auf bodengestützte elektrische und elektromagnetische Erd-Abbildungstechniken spezialisiert und bietet ebenfalls Projektplanung und Projektstudien bis zur endgültigen Interpretation und Zielerstellung im Untergrund. Quantec hat weltweit über 5.000 Projekte in den Sektoren Bergbau-, Geothermie- sowie Öl- und Gassektoren unter Verwendung branchenführender Technologien betreut, die zurzeit die präzisesten Tiefenerkundungstechniken sind. Phase I wird mit transienten elektromagnetischen Untersuchungen (TEM) beginnen, die auf bis zu 20 von LEXIs aussichtsreichsten Claims durchgeführt werden. TEM ist ein bewährtes nicht-intrusives schnelles geophysikalisches Verfahren, das zur Gewinnung untertägiger Widerstandsdaten verwendet wird. Es kann effektiv Veränderungen innerhalb des Gesteins oder des Bodens aufzeichnen, um damit den Grundwasserstrom, die Leitfähigkeit im Grundwasser (d. h. Salinität), die Tiefe der Grundwasserleiter und die volumetrischen Ausmaße des Beckens zu identifizieren. Die Untersuchungstiefe kann in Abhängigkeit verschiedener verwendeter oder während der Untersuchung angetroffener technischer Faktoren mehr als 1.000m betragen. Die Zielsetzungen für diese Arbeitsphase werden die Bestätigung des Vorkommens mehrerer Grundwasserleiter in der Tiefe, die Identifizierung der vertikalen und lateralen Ausdehnungen des Beckens sowie die Unterstützung der Planung von Explorationsbohrungen sein. Weitere Probennahmen werden ebenfalls in Verbindung mit den vollständigen Umweltverträglichkeitsstudien durchgeführt werden, die jetzt begonnen haben."Der CEO des Unternehmens, Steven Howard, sagte: "Seit Akquisition seiner argentinischen Tochtergesellschaften im März 2018 hat das Unternehmen den Großteil seiner Arbeiten in Argentinien auf die Bestätigung der offiziellen Registrierung seiner Claims und die Durchführung aller notwendigen Schritte konzentriert, die für den Beginn der beträchtlichen Explorationsarbeiten auf seinen Konzessionen verlangt werden. Neue Bergbau-Claims unterliegen mehreren zeitraubenden behördlichen Schritten, die vor dem Bohrbeginn durchgeführt werden müssen. Wir sind begeistert, bekannt zu geben, dass diese behördlichen Schritte jetzt auf über 170.000 Hektar der Claims des Unternehmens durchgeführt wurden (sowohl auf den sich in Unternehmensbesitz befindlichen Liegenschaften als auch auf jenen, für die ein Vorkaufsrecht vorliegt). Das Unternehmen erwartet, dass unter Berücksichtigung der Januar-Feiertage in Argentinien und der sich daraus ergebenden reduzierten Arbeitsleistung der Bergbaubehörden eine zusätzliche Claim-Gruppe mit einer Fläche von über 63.000 Hektar ebenfalls die Genehmigungen während der nächsten 60 Tage erhalten wird. Nach Fertigstellung der Umweltstudien erwartet das Unternehmen den Beginn der Bohrungen auf seinen Liegenschaften im dritten bis vierten Quartal 2018."Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Caitlin Jeffs, P.Geo, eine Beraterin des Unternehmens, überprüft und zugelassen. Sie ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt (TSXV: LEXI). Das Unternehmen hat vor Kurzem die Akquisition eines Projektportfolios mit über 128.000 Hektar an Lithium-Solekonzessionen in der argentinischen Provinz Catamarca im Zentrum des Lithiumdreiecks abgeschlossen.Im Namen des Board of DirectorsChris Hobbs,Chief Financial Officer and DirectorLithium Energi Exploration, Inc.Tel: 416 276-6689Fax: 888 909-1033Email: chris.hobbs@lithiumenergi.comwww.lithiumenergi.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.