DRD Gold bleibt schwach unterwegs

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. verbleibt im absoluten Schwächemodus und so tropfen die Notierungen weiter nach unten. Insbesondere während der jüngsten Zeit gab es ordentlich auf den Deckel und so ist das Level von 0,20 EUR bereits in greifbarer Nähe. Unterhalb dessen locken dann Niveaus von 0,15 bzw. 0,10 EUR je Anteilsschein. Zur übergeordneten Indikation des Goldpreises selbst werden wir, im weiteren Tagesverlauf, übrigens hier noch eine Analyse einstellen.Aufgrund der bisweilen sehr negativen Chartsituation, bedarf es für ein bullisches Comeback der Aktie eines klaren Sprungs über 0,31 EUR. Alles darunter ist rein korrektiv zu werten, sodass ohne diesen Ausbruch die Seitenlinie zu bevorzugen ist. Im Fall eines Ausbruchs wären jedoch Notierungen bis 0,34 EUR und darüber bis 0,38 EUR denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.