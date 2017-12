IAMGold lässt selbst den DAX hinter sich!

Der jüngste Schwächeanfall von Gold und Silber hat noch einmal dazu geführt, dass der Minensektor nach unten auf neue Jahrestiefs weggekippt ist. Auf 1-Jahressicht notiert der HUI-Index jetzt mit 1,7% leicht im Minus. Für die größten Aktien aus der Branche wird 2017 also im besten Fall zu einem Nullsummenspiel. Einzig IAMGold Corp. stiehlt allen die Show!Rückblickend bringt es IAMGold in USD in diesem Jahr auf einen Zugewinn von über 35%. Auch in EUR kann sich die Performance mit 16% noch sehen lassen. Da muss selbst der DAX, der in diesem Jahr ganz gut gelaufen ist und aktuell 14% im Plus steht, passen und sich hinter IAMGold einreihen. Wenn man so will ist IAMGold definitiv der Einäugige unter den Blinden (Minenaktien)! Anfang September betrug der Zugewinn zeitweise sogar unfassbare 88%!Über die Gründe für diese extrem gute Outperformance lässt sich nur spekulieren. Wenn es nicht steigende Edelmetallpreise oder ein gut laufender Minensektor sind, kann es eigentlich fast nur am Management von IAMGold liegen, das das Unternehmen auch in der derzeitigen Marktschwächephase extrem gut im Griff hat.Zuletzt hatte ich am 19. Juni im Rahmen der Einschätzung "IAMGold - Bärenstarke Aktie mit Enttäuschungspotenzial!" analysiert. Im Rahmen der damals noch fehlenden C-Welle sollte die Aktie nochmals auf 3,20 bis 3 USD fallen. Dort würde dann die seit August 2016 laufende ABC-Korrektur ihr Ende finden. Es kam jedoch alles ganz anders …Auf über 7,25 USD sprang der Aktienkurs nach dieser Einschätzung. Erst eine in diesem Bereich verlaufende Widerstandszone (7,08/7,54 USD) bremste den Anstieg und ließ die Aktie bis in die letzte Woche hinein wieder auf unter 5 USD zurückfallen.Nach dem 5-teiligen Aufwärtsimpuls in der ersten Jahreshälfte 2016, können wir weiter eine ABC-Korrektur zählen. Einzig die Tatsache, dass die Teilwelle B in dem schwachen Marktumfeld dermaßen übergeschossen ist und neue signifikante Verlaufhochs ausgebildet hat, konnte nun wirklich niemand ahnen. Genau diese überschießende Welle B deutet jedoch an, dass IAMGold eine sehr starke Aktie ist und noch mehr Aufwärtspotenzial besitzt.Der jüngste Pullback nach oben erfolgte nun direkt am Aufwärtstrend beginnend ab Anfang 2016. Zusätzlich konnte sich die Aktie innerhalb einer wichtigen Unterstützungszone (4,65/5,23 USD) fangen und wieder nach oben abdrehen. Das Gesamtbild ist damit weiter positiv zu bewerten. Die ABC-Korrektur ist damit beendet oder so gut wie beendet. Die nächste größere Bewegung wird sehr wahrscheinlich nach oben stattfinden. IAMGold könnte bei der beschriebenen Stärke bereits im Sommer 2018 bei gut 10 USD (siehe obere Widerstandszone) stehen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.