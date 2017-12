Fe Ltd. - Cape Lambert Resources Ltd.: Beginn der Kartierungen im Kupfer-Kobalt-Projekt Kasombo

- Es wurden Kartierungsarbeiten im Projekt Kasombo in der Demokratischen Republic Kongo (DRC) durchgeführt.- Es wurde ein weiterer Mineralisierungstypus ermittelt, der Potenzial für eine deutliche Erweiterung der Lagerstätte birgt.- Die Ergebnisse der Probenahme in Mineralisierungshorizonten und Brekziengestein liegen vor.- Laut Bericht enthalten Proben aus der Zone Kasombo 7 hochgradige Kobaltwerte von 6,99 % und 1,57 %.- Das Ausschreibungsverfahren für Bohrungen wurde abgeschlossen, die Bohrungen sollen diese Woche starten. Fe Ltd. (Company) (ASX: FEL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vor kurzem geologische Kartierungen und Probenahmen im Kupfer-Kobalt-Projekt Kasombo (Projekt Kasombo) absolviert hat und am 13. Dezember 2017 ein erstes Bohrprogramm einleiten wird.Im Rahmen der Generalversammlung des Unternehmens am 3. November 2017 haben die Aktionäre der Übernahme des Projekts Kasombo von Cape Lambert Resources Ltd. (ASX: CFE) (Cape Lambert) zugestimmt. Cape Lambert ist ein Großaktionär von FEL und hält derzeit 44,66 % des ausgegebenen Aktienkapitals.Das Projekt Kasombo umfasst drei Mineralisierungszonen mit 600 Hektar Gesamtfläche - Kasombo 5, 6 und 7 -, die in zwei genehmigte Bergbaukonzessionsgebiete - PE 481 und PE 4886 - eingebunden sind und sich im Kupfergürtel Katanga (KCB) in rund 25 km Entfernung von Lubumbashi, der zweitgrößten Stadt der Demokratischen Republik Kongo, befinden.Die Kartierungsarbeiten im Projekt Kasombo fanden von 2. - 11. November 2017 statt und konzentrierten sich zunächst auf die Zonen Kasombo 6 und 7. Weitere Kartierungen in der Zone Kasombo 5 sind noch im Gange.Ein Bericht zu den Kartierungsarbeiten wurde abgeschlossen und ein erstes RC-Bohrprogramm in kleinem Maßstab wurde geplant.Während der Kartierungsarbeiten sondierte das Unternehmen auch andere Bereiche im näheren Umfeld des Projekts Kasombo, um die Möglichkeit der Erweiterung des Projekts Kasombo zu prüfen.Es wurden weitere Mineralisierungszonen in der Nähe der kartierten Bereiche ermittelt und das Unternehmen wird Verhandlungen mit dem Lizenzinhaber, La Generale des Carrieres et des Mines (Gecamines), aufnehmen um festzustellen, ob diese Bereiche in das Projekt Kasombo eingegliedert werden können.Die Kartierungen haben zwei Mineralisierungstypen freigelegt: der erste entspricht einer Mineralisierung, die für Lagerstätten im KCB typisch ist; der zweite weist querverlaufende Brekzienstrukturen auf und birgt Potenzial für eine deutliche Ausweitung der Abgrenzungen der Lagerstätte.Darüber hinaus hat das Unternehmen während der Kartierungsarbeiten zwanzig Proben, größtenteils aus der Zone Kasombo 7, gesammelt.Die Proben wurden zur Auswertung an das Labor von ALS Laboratories in Lubumbashi und Südafrika übergeben.Das Unternehmen hat nun die von ALS Laboratories ermittelten Probenergebnisse erhalten; die Proben enthielten eine ausgeprägte Kobaltmineralisierung, wobei die Proben mit dem höchsten Mineralisierungsanteil 6,99 % Kobalt (Probe A2914) und 1,57 % Kobalt (Probe A2916) aufwiesen.Eine Auswahl von Elementen aus dem Probengesamtpaket ist in Tabelle 1 aufgelistet.Des Weiteren freut sich das Unternehmen bestätigen zu können, dass ein Ausschreibungsverfahren für die Bohrungen abgeschlossen wurde. Der Auftrag für die Umsetzung eines ersten RC-Bohrprogramms im kleinen Maßstab in den bekannten Mineralisierungszonen erging an die örtliche Bohrfirma Rubaco Sarl. Ziel der Bohrungen ist es, schon frühzeitig die Tiefe und den Erzgehalt innerhalb der Oxidationszonen feststellen zu können.Die Bohrungen sollen am 13. Dezember 2017 eingeleitet und noch vor Jahresende abgeschlossen werden.Im Hinblick auf den Beginn der Explorationsarbeiten meinte Chairman Tony Sage: Ich bin mit dem Fortschritt der Explorationsarbeiten bei Kasombo zufrieden und zuversichtlich, dass das erste Bohrprogramm entsprechende Einblicke in das Gesamtpotenzial der Zone Kasombo ermöglichen wird.Mit freundlichen Grüßen, Fe Ltd. Fe Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Mineralressourcen mit Sitz in Australien.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41786/0314 - Mapping at Kasombo_Final Draft_DE_PRCOM.001.jpeghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41786/0314 - Mapping at Kasombo_Final Draft_DE_PRCOM.002.jpegStandort des Projekts Kasombo und der nahegelegenen Verarbeitungsanlage KipushiLageplan Kasombohttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41786/0314 - Mapping at Kasombo_Final Draft_DE_PRCOM.003.pnghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41786/0314 - Mapping at Kasombo_Final Draft_DE_PRCOM.004.pnghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41786/0314 - Mapping at Kasombo_Final Draft_DE_PRCOM.005.jpegKleinbergbaubetrieb bei Kasombo 7 im Bereich der querverlaufenden Brekzienmineralisierung; rote Linien markieren den Rand der Brekzie.Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen wurden von Jess Oram, Exploration Manager bei Cauldron Energy und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists, gesammelt und aufbereitet. Oram verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Oram stimmt zu, dass die auf den einschlägigen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.Unter folgendem Link finden Sie die vollständige englische Originalmeldung: http://news.iguana2.com/macquaries/ASX/CFE/865060www.felimited.com.au 