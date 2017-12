Far Resources Ltd. rüstet sich für Exploration des Projekts Winston

Vancouver, 12. Dezember 2017 - Far Resources Ltd. (CSE: FAT) (FSE: F0R) (OTCPK: FRRSF) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, aktuelle Informationen zur geplanten ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die Hauptversammlung) und zu einem geplanten Besuch im Konzessionsgebiet Winston in New Mexico bekannt zu geben.Das Unternehmen wird die Hauptversammlung Anfang nächsten Jahres abhalten und die Hauptversammlungsunterlagen versenden, sobald diese bereit stehen; die Unterlagen werden alle Angaben zur Hauptversammlung enthalten, unter anderem den Termin und Ort der Hauptversammlung, den Stichtag für die stimmberechtigten Aktionäre und umfangreiche Angaben zum geplanten Arrangement-Plan des Unternehmens (das Arrangement). Die Vorbereitung der Hauptversammlungsunterlagen, einschließlich eines Informationsrundschreibens, eines gemäß den Anforderungen des NI 43-101 erstellten technischen Berichts (der technische Bericht) und des Jahresabschlusses, ist im Gange. Informationen in Bezug auf das Arrangement entnehmen Sie bitte den früheren Pressemitteilungen von Far Resources vom 4. Oktober und vom 18. Juli.Das Unternehmen hat James Moors, P. Geo., mit der Erstellung eines technischen Berichts zum Konzessionsgebiet Winston (das Konzessionsgebiet Winston) in New Mexico beauftragt. Das Konzessionsgebiet Winston besteht aus einer Gruppe von 16 nicht patentierten Bergbauclaims, den so genannten LG-Claims, einer Gruppe von vier nicht patentierten Bergbauclaims, den so genannten Little-Granite-Gold-Claims, und zwei patentierten Bergbauclaims, nämlich den Ivanhoe-Lode- und den Emporia-Lode-Claims; sämtliche Claims befinden sich im Bergbaurevier Chloride von Sierra County in New Mexico, USA.Das Unternehmen hat für einen Besuch im Konzessionsgebiet Winston Mitte Dezember ein Team zusammengestellt; zu dem Team gehören James Moors, P.Geo., der Mitverfasser des technischen Berichts, Ray Strafehl von Redline Minerals Ltd, der in Bezug auf das Konzessionsgebiet Winston über langjährige Erfahrung und Wissen aus erster Hand verfügt, und mehrere andere Personen, die Alternativen für ein erstes Explorationsprogramm prüfen werden, welches das Unternehmen im neuen Jahr durchführen will, nachdem die Aktionäre das Arrangement genehmigt haben.Keith Anderson, der President und CEO, erklärte dazu: Wir sind weiterhin mit unseren Plänen befasst, das Konzessionsgebiet Winston in eine gesonderte Gesellschaft auszugliedern, und der Besuch unseres Teams wird uns helfen, einen entsprechenden Aktionsplan und die nächsten Schritte für die neu gegründete Gesellschaft festzulegen. Wir arbeiten momentan unter Hochdruck und sind fest entschlossen, in unseren beiden Projekten Zoro Lithium und Winston das volle Potenzial auszuschöpfen. Die Ausgliederung bietet unseren Aktionären ein gewaltiges Aufwärtspotenzial, denn sie erhalten einen Anteil an zwei Unternehmen mit viel versprechenden Projekten. Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources hat zwei Optionsvereinbarungen unterzeichnet. Das Lithiumkonzessionsgebiet Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake (Manitoba). Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Die zweite Optionsvereinbarung betrifft das Konzessionsgebiet Winston in New Mexico (USA). Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere aktualisierte Webseite www.farresources.com. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Lindsay Bottomer, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON Far Resources Ltd.Keith C. AndersonPresidentCorpCom@FarResources.comDie kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (unter anderem auf die von uns geplante Exploration des Projekts Winston und des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro) und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!