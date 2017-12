Bitcoin-Fieber übertrifft Tulpenmanie: größte Spekulationsblase aller Zeiten

Die Analysten Howard Wang und Robert Wu des Hedgefonds Convoy Investments haben eine Grafik erstellt, die berühmte Spekulationsblasen der Geschichte miteinander vergleicht. Wie ZeroHedge gestern berichtete, geht aus der aktuellsten Version der Grafik hervor, dass der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin mittlerweile die Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts übertrifft. Damit ist Bitcoin nun offiziell die größte Spekulationsblase der Geschichte.In ihrem Kommentar schreiben die Marktexperten, dass der Kurs der Kryptowährung allein in diesem Jahr auf das 17-fache angestiegen ist. Innerhalb der letzten drei Jahre wurde sogar ein Anstieg auf das 64-fache verzeichnet. Damit seien die prozentualen Kursgewinne von Bitcoin höher als die Preissteigerungen, die in den Jahren 1634-1637 für Tulpenzwiebeln belegt sind. Bislang war die Tulpenmanie in Hinblick auf die rasante Vervielfachung der Preise die unerreichte Nr. 1 unter den Spekulationsblasen gewesen.© Redaktion GoldSeiten.de